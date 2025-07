Des visites gratuites audioguidés

Et si on profitait des vacances pour (re) découvrir le Vendômois et ses trésors patrimoniaux à travers une offre gratuite de visites audioguidées disponible sur l’application Wivisites !

Pensées pour tous, habitants curieux, touristes de passage ou amateurs de patrimoine, ces balades sonores permettront une exploration libre et immersive des sites emblématiques du Vendômois avec la collaboration active de l’Office de Tourisme de Vendôme. Nous avions déjà plusieurs sites à Vendôme, Trôo et Montoire-sur-le-Loir, mais en 2025, l’offre s’enrichit avec de nouveaux circuits.

En effet, le village de Lavardin, l’un des plus beaux villages de France, se rajoute à la liste avec ses ruelles, son château-fort ou ses points de vue sur le Loir. En prime, son église et ses peintures murales romanes qui font à elles-seules un circuit propre. Vous y trouverez aussi deux nouveaux circuits à Vendôme sur le thème de la biodiversité et sur le parcours de mémoire 39/45 et un petit dernier sur l’art contemporain et patrimoine vendômois, spécialement conçu pour animer la saison touristique.

Cette application est très simple à télécharger quel que soit le modèle de votre téléphone en tapant simplement Wivisites et en se laissant guider.

Rien ne remplacera l’humain pour une visite plus approfondie et interactive de tous ces sites avec un guide conférencier, vous retrouverez sur le site de l’Office de tourisme la liste des visites estivales sur vendome-tourisme.fr