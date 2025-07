Musiques et costumes du monde à Montoire

À Montoire-sur-le-Loir, Musikenfête, le musée des Musiques du Monde fait effet de très ancien lieu de rendez-vous avec ses 27 années d’existence ! Depuis août 2024, il a été rejoint par un autre lieu d’exposition passionnant et magique, rassemblant des costumes et parures du monde. Plus d’une centaine de pièces, dont certaines infiniment rares, s’offrent au regard des visiteurs, tous passionnés et surpris par les couleurs, les broderies, les décors improbables de certaines d’entre elles.

Alors, n’hésitez pas à consacrer une journée de vos vacances à ce nouvel espace implanté dans un magnifique bâtiment historique du 15e siècle, et profitez des billets couplés Musikenfête – Musée des Costumes, à 13€.

Ouvert tous les jours sauf le lundi, de 10h à 12h et 14 à 18 h. Tél. 02.54.85.28.95.