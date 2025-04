Bellini, Rossini, Verdi au programme de ce concert lyrique, organisé par les Amis de la Musique en Vendômois, dimanche 4 mai à 17h à l’auditorium Monceau à Vendôme.

Autour de quelques-uns des plus célèbres extraits de l’opéra romantique pour soprano et baryton, deux chanteurs lauréats (Léa Bellili, soprano et Arsène Kuang, baryton) de l’Académie Lyrique 2024 de Vendôme (consacrée à l’ouvrage Rinaldo de Haendel) accompagnés par le pianiste internationalement reconnu pour son travail auprès des chanteurs Thomas Tacquet alterneront leurs voix pour vous faire découvrir ou re-découvrir quelques pages sublimes du plus complet des arts scéniques.

Concert en partenariat avec les écoles de musique associatives du département du Loir-et-Cher et l’association Cercle Lyrique du Quai Saint-Michel inialement programmé le 19 janvier.