4e édition de Vendôme à Vélo

Vendôme à Vélo s’est installé dorénavant dans les événements phare de Vendôme. Chaque année, la manifestation organisée par l’Union Sportive Vendômoise – Union d’Associations (USV-UA) s’enrichit de nouvelles attractions Plusieurs randonnées sont prévues et le défilé déjanté en centre-ville devrait à nouveau réunir les plus beaux équipages vélo et pendant tout le week-end, le village des exposants au quartier Rochambeau vous accueillera avec expositions, produits locaux, manège écolo, jeux,… autant de raison de passer pour faire ses emplettes et prendre un verre.

8Samedi 14 juin

Le matin, une randonnée gourmande (27 km, départ entre 9h30 et 10h30). Pour découvrir les chais et les chèvres.

(27 km, départ entre 9h30 et 10h30). Pour découvrir les chais et les chèvres. L’après-midi, la cyclo découverte (départ 13h30 -14h) proposera soit 1 parcours de 30km permettant d’admirer le patrimoine naturel, rural et historique du bord de Loir avec ses beaux coteaux ou 1 parcours de 40km pour découvrir Lavardin, typique village troglodyte, son château et son église. Tous reviendront par Naveil avec possibilité d’arrêt à la fête des Ruches avant de regagner le centre de Vendôme.

(départ 13h30 -14h) proposera soit 1 parcours de 30km permettant d’admirer le patrimoine naturel, rural et historique du bord de Loir avec ses beaux coteaux ou 1 parcours de 40km pour découvrir Lavardin, typique village troglodyte, son château et son église. Tous reviendront par Naveil avec possibilité d’arrêt à la fête des Ruches avant de regagner le centre de Vendôme. A 17h30, le défilé déjanté en centre-ville. Un défilé des associations et de la population avec musique et bulles…avec à l’arrivée la récompense pour le plus beau casque et/ou l’équipage vélo – cyclo le plus déjanté.

en centre-ville. Un défilé des associations et de la population avec musique et bulles…avec à l’arrivée la récompense pour le plus beau casque et/ou l’équipage vélo – cyclo le plus déjanté. Toute la journée : déambulation d’une Rosalie poétique, jeu avec un circuit de billes pour les petits et les grands, un manège écologique qui tourne si les parents pédalent et un tournoi du jeu de société « Flamme rouge ». Tournoi qui débutera le samedi 7 juin au Bistroludik. Et le petit truc en plus de Vendôme à vélo : Ensemble soyons sport avec la présence de Romain Guérineau, influenceur dit Roro le costaud, para-cycliste.

Dimanche 15 juin

Randonnée vélo/route/gravel. Parcours de la véloroute «le Loir à vélo» ; une randonnée support du challenge régional «souvenir Pierre Cazalières», «concentration Louis Jeffredo» et la «Concentration des jeunes cyclotouristes». 4 parcours sur route (30, 60, 100 et 120 km) partiront dans la vallée du Loir (Thoré-la-Rochette, Trôo, St Jacques des Guérets…) puis parcours le long de la Braye en direction de Bessé/Braye et retour Vendôme sur un itinéraire cheminant entre hameaux ruraux et bordé de nombreuses jolies propriétés…

Le parcours de 120 km emmènera les plus courageux jusqu’au ravito le plus excentré, entre les 2 rivières de Sargé / Braye.

Les Vététistes auront le choix entre 4 parcours de 16 à 47 km très variés entre campagne vendômoise, bords et côteaux du Loir et beaux espaces boisés.

Les amateurs de Gravel découvriront la région avec 3 parcours entre 40 et 60 km.

Concert DAQSON (reprise pop rock) accueillera les randonneurs entre 11h et 13h30

(reprise pop rock) accueillera les randonneurs entre 11h et 13h30 Restauration individuelle sur place ou déjeuner «cyclo» (inscription obligatoire) avant la remise des récompenses.

(inscription obligatoire) avant la remise des récompenses. Cyclo-spectacle de Céline Larrigaldie. 4 départs de 13h30 à 15h. Le Cyclo Spectacle c’est quoi ? Une balade artistique à bicyclette de 13 km où les spectateurs sont embarqués par des guides à vélo, et découvrent ou re-découvrent leur territoire. Tout est surprise !…