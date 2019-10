Arville : Festival « très Trait percheron » !

Afin de clore une belle saison 2019, avec une hausse de visiteurs supérieure à 10%, la commanderie d’Arville propose des balades en calèches les vendredi 1er et samedi 2 novembre.

Ces balades seront réalisées avec les chevaux percherons d’Estelle et Josiane Mulowsky installées à Saint-Agil : une belle occasion de (re)découvrir le patrimoine paysager et architectural autour de la commanderie, ou tout simplement de passer un bon moment en famille. Des membres de l’association accompagneront ces promenades d’une présentation du territoire. Les balades seront accessibles à tous les visiteurs de la commanderie d’Arville détenteurs d’un ticket d’entrée du site.

La commanderie d’Arville rejoint ainsi le Festival «Très Trait Percheron», un festival créé à l’initiative de l’écomusée du Perche dans l’Orne. Organisée depuis l’an dernier, cette manifestation s’ouvre en 2019 à tous les acteurs du Perche historique, dont fait logiquement partie la commanderie d’Arville de par son histoire. Durant ce festival, il s’agit de mettre en évidence le percheron, ce cheval de travail emblématique du Perche, et de partager et faire partager cette culture entre habitants et visiteurs. La commanderie d’Arville, avec ses anciennes écuries pouvant accueillir jusqu’à cinquante chevaux, participe naturellement à la manifestation. L’apparition du cheval percheron est d’ailleurs reliée à l’histoire des Croisades, les Comtes du Perche ayant réalisé des croisements avec le cheval oriental au retour de la 1ère croisade après 1099.

Infos pratiques :

• Vendredi 1er et samedi 2 novembre, de 14h à 17h : balades en calèches accessibles aux visiteurs sur présentation d’un ticket d’entrée du site. Durée : 15 min.

• Accès aux bâtiments et jardin médiéval : 5€

• Accès aux musée, bâtiments et jardin : 8€

• Tarif réduit enfants et étudiants : 5€ (musée, bâtiments et jardin)

• Ouverture de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (balades en calèches de 14h à 17h)

Renseignements au 02 54 80 75 41

Ouvert tous les jours, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

www.commanderie-arville.com – facebook.com/commanderiearville

Le Petit Vendômois