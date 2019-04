La BD à l’honneur pendant 48H

Les « 48H BD », c’est la fête de la bande dessinée, du manga et des comics, partout en France et en Belgique les 5 et 6 avril, mais aussi à la Maison de la Presse à Vendôme.

Avec 300 000 participants chaque année et un public large, familial et éclectique, c’est une manifestation résolument populaire et festive, avec la même démarche que, par exemple, «Partir en livre» ou encore «la Fête de la musique».

Les 48H BD, c’est une mobilisation de toute la chaîne du livre : libraires, bibliothécaires, éditeurs et, bien sûr, les auteurs, qui sont au centre du dispositif. Une sélection d’ouvrages est ainsi proposée dans plus de 1 500 librairies, pour inciter le public à explorer la variété de la bande dessinée, du manga et des comics et à découvrir la librairie. 200 000 albums publiés au prix de vente public de deux euro grâce à l’investissement financier des dix éditeurs.

Chaque année, un partenariat est noué entre les 48H BD et une association caritative. Après Bibliothèques Sans Frontières en 2016, Coucou Nous Voilou en 2017, c’est l’association Biblionef qui a été sélectionnée en 2018 et 2019 pour favoriser l’accès des enfants défavorisés aux livres, à travers de nombreuses animations et des rencontres d’auteurs de BD.

Les 48H de la BD à Vendôme :

Votre librairie, Maison de la Presse située au 15-21 rue du Général de Gaulle à Vendôme participe aux et propose :

Samedi : rencontre-signature, dédicaces, avec Jean-Philippe Camus, dessinateur vendômois de la trilogie Bastille 42, avec son scénariste, Olivier Esnault. La rencontre aura lieu au sein du magasin de 14h30 à 18h. L’objectif étant, au-delà de la dédicace, d’échanger avec eux sur la création d’une BD avec présentation et explication des planches originales.

Spécialement pour les enfants jusqu’à 12 ans : sur les deux jours, animation autour d’une grande nouveauté, l’album animé Wakatoon. Le principe est simple : chaque enfant participant colorie une page de l’album d’un de ses héros favoris.

A la fin du samedi, les pages sont compilées pour en faire un véritable dessin animé grâce à l’application Wakatoon qui est envoyé à chaque enfant participant par mail.

5 et 6 avril, 48H BD, à la Maison de la Presse, Vendôme, 15-21 rue du Gal de Gaulle

«La Librairie – Maison de la Presse de Vendôme – bénéficie du soutien de Ciclic Centre-Val de Loire,

de la Région Centre-Val de Loire et de l’Etat (CNL, Drac Centre-Val de Loire)».

Le Petit Vendômois