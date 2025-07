Météo clémente

Vendôme à Vélo, manifestation organisée par l’USV – Union des Associations, version 2025 a eu enfin une météo favorable. On se souvient à la fois d’une canicule puis, l’année d’après, d’une pluie incessante. Les 14 et 15 juin, plus de 1 100 participants s’étaient inscrits aux différentes balades et sorties proposées. On a compté également plus de 2 500 personnes qui ont participé aux différentes animations sur le parvis Rochambeau. «Vendôme à Vélo 2025 est un bon crû grâce à l’engagement de l’équipe d’organisation, des bénévoles des différentes associations» concluait Jérôme Lefert, membre actif de l’organisation.

Rendez-vous pris d’ores et déjà pour l’édition 2026.