Habiter le monde poétiquement

Au Grand Manège et à la galerie Laurent Potier, Vendôme rend hommage tout l’été au travers de deux expositions consacrées à l’un des plus grands artistes peintres contemporains, Jean-Gilles Badaire, décédé en novembre 2022.

Comme pour Jean-Pierre Schneider en mai dernier, les deux lieux de l’exposition se répondent. Au Grand Manège, l’exposition « ici Ailleurs » présente la peinture nomade de Jean-Gilles Badaire, ses voyages qui entraînent le spectateur aux vagabondages de l’âme. «Jean-Gilles avait une sorte de délicatesse et de simplicité mélangées. Il avait ce don de la formule, de la phrase, du regard, du tracé, qu’il soit au Mali ou en France, il possédait cette espèce d’élégance des gens à qui la vie n’avait pas fait de cadeaux» détaille Philippe R Berthommier, artiste peintre vendômois à l’initiative de cette magnifique rétrospective dans ce lieu sublime au Quartier Rochambeau.

En parallèle de cette exposition et pour mieux découvrir l’univers indissociable de cet artiste, Laurent Potier accueille dans sa galerie ses œuvres liées à l’illustration de livres d’art. « Une simple sélection chez les éditeurs comme Fata Morgana ou Jacques Brémond avec qui Jean-Gilles travaillait car en tant que grand lecteur, nous avons presque 30 000 livres à la maison, il avait participé à de nombreux projets d’illustration d’auteurs qu’il aimait, François Augiéras ou Julien Gracq » explique Cécile Badaire, veuve de l’artiste. En effet, l’artiste peintre s’est beaucoup inspiré de ses lectures, roman ou poésie et prenait, malgré le travail colossal, un grand plaisir à peindre deux ou trois œuvres originales dans chacun des 30 exemplaires du livre édité dans un papier luxueux. On retrouvera cette sélection magnifique où Laurent Potier a pris soin de mettre en avant dans ses vitrines son choix de livres illustrés.

«Quand je suis allé dans son atelier faire une pré-sélection pour cette exposition, je savais tout de suite ce que je désirais exposer et comment la construire, connaissant bien son travail. Une sélection d’oeuvres uniquement sur papier pour répondre aux livres» précise le joaillier vendômois Laurent Potier. Jean-Gilles Badaire était capable de travailler ses peintures avec des ingrédients tout simples comme de la graisse, de l’huile de vidange ou du brou de noix sur de vieux draps. «L’ayant côtoyé de nombreuses années, ce qui me touche énormément dans son travail, c’est l’accord qu’il peut y avoir entre l’homme et ses oeuvres. Ses créations sont profondes, l’homme l’était. Ses créations sont simples, l’homme l’était. Ses peintures reflètent complètement sa personnalité» concluent Philippe R Berthommier et Laurent Potier, tous deux amis de longue date de Jean-Gilles Badaire.