Piqûre de Rappel

Samedi 31 août, 18h à 2h, Ferme de Gorgeat à Azé.

Après le succès de la 4e édition du festival en 2018 à la Ferme de Crislaine, l’association Appel d’air prépare son entre-deux festivals. Piqûre de Rappel affiche un programme toujours empreint d’agri-culturel.

Table-ronde : Changement climatique et agriculture : quel avenir dans le Loir-et-Cher ?

Concerts :

Pavement Bangerz (duo de percussions sur objets détournés et recyclés) / Beat

Mataaz (solo hip-hop électro) / Mezerg et son PianoBoomBoom / Conga FM (duo de DJ passionnés de musique world et de percussions)

DJ Set

Autres animations : Exposition de Goran Vojinovic et Steph / Performance artistique par Stek / Librairie Tintinnambulante / Atelier de réparation de vélos par l’association Dos d’Âne / Jeux en bois

Prix libre / Restauration et buvette sur place, composées de produits locaux et bio. Accès PMR : n’hésitez pas à contacter l’équipe afin que votre venue soit organisée.

Contact et renseignements : www.appel-dair.com

Le Petit Vendômois