Adèle Yon, née en 1994, normalienne, enseignante, écrivaine et cheffe de cuisine, nous entraîne à la recherche de la vérité sur son arrière-grand-mère Betsy, lobotomisée dans les années 1950. Un fantôme qui hante toutes les jeunes femmes de la famille, car toutes ont cette épée de Damoclès au-dessus de la tête : la peur de devenir «folles», comme Betsy. Son récit, entrecoupé d’archives médicales, d’entretiens et d’échanges de mails avec différents membres de la famille, de lettres de Betsy et de son mari André, révèle la violence longtemps faite aux femmes considérées comme inadaptées.

Mon vrai nom est Elisabeth est un objet littéraire intrigant. Mêlant enquête familiale, récit intimiste et essai sur la psychiatrie, il a également la force de s’adresser au plus grand nombre : chacun peut aisément reconnaître la difficulté à dépasser les traumatismes ou blessures d’enfance, les rapports familiaux conflictuels, les tourments intérieurs, les colères et les petites névroses. Qui, en d’autres temps, pouvaient mener à un internement, voire à une lobotomie… Un livre-enquête passionnant