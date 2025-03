Mars commence sur les chapeaux de roue pour les bénévoles du comité des fêtes oucquois aux manettes du célébrissime carnaval.

Dimanche dernier, mais aussi le prochain sont placés sous la houlette de la fête et… du beau temps. Un vrai soulagement pour les organisateurs. « Nous y sommes depuis septembre ! Et encore, la réflexion sur les chars est bien en amont », explique Denis Héry, président.

Construction et soudure des éléments du squelette, pose du grillage sur la structure, confection de milliers de fleurs pour l’habillage « Heureusement, nous avons le renfort de membres d’Oucques Ensemble et solidaires qui passent de nombreux après-midis pour la confection ! Cette année, nous avons cinq chars. Outre celui de sa Majesté Carnaval, il y a le snowboard de « Elle glisse », le windsurf de « Elle vole », la cible d’ « En plein dans le mille » et « Le petit bolide ». Nous accueillons également quatre formations musicales, celle,de Sainte Cécile de Janzé, la Banda d’Lyre, le Galaxy Marching Band et les Zic’Autains ».

Malgré l’important soutien de la municipalité, l’implication budgétaire est conséquente pour la quinzaine de bénévoles du comité « C’est un choix que nous faisons, nous ne tenons pas de buvette, ne proposons pas de restauration, car l’objectif est de contribuer au dynamisme du commerce local ».

Et c’est donc tout au long de l’année que le groupe organise des manifestations originales pour financer ces deux journées qui font de Oucques définitivement La Joyeuse !

Délices et courtoisie, charcuterie artisanale, traiteur, boucherie

À l’occasion du carnaval, Délices et Courtoisy se transforme en pôle gastronomique et accueille des producteurs locaux comme l’Atelier de Monchaud de Saint-Léonard-en-Beauce.

Au fil de ces deux jours de fête, Sébastien Bouillon est encore davantage derrière les fourneaux. « Nous proposons des plats traditionnels comme des andouillettes accompagnées de frites ou du jambon à la broche avec des pommes de terre grenaille ».

De fait, Sébastien Bouillon propose en version XXL ce qu’il réalise au quotidien mais sous une forme très diversifiée. « Ce que je souhaite, c’est retrouver le goût des aliments. Le vrai ! »

En effet, depuis maintenant un an, Sébastien Bouillon, après une carrière professionnelle aux multiples rebondissements, renoue avec sa vocation initiale, en créant un lieu dédié à la fabrication, la vente et la dégustation de charcuterie traditionnelle maison. Mais aussi, de boucherie et de traiteur…

Une exigence qualitative que l’artisan affiche avec fierté « Chez Sébastien Bouillon, tout est bon, comme dans le cochon »