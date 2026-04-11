Avec Perche Nature

Assemblée générale

Samedi 11 avril

Venez nombreux à l’assemblée générale de Perche Nature pour le bilan de l’année et la découverte des futurs projets. Salariés, administrateurs, adhérents, bénévoles, partenaires et amis de Perche Nature seront réunis.

RDV à 9h45, Salle des fêtes de Romilly-du-Perche

Land Art sur le chemin du vieux bocage

Lundi 13 avril

Venez découvrir d’une toute autre manière cet Espace Naturel Sensible grâce au Land Art. Laissez libre cours à votre imagination et à votre créativité pour observer la nature autrement. En partenariat avec le Conseil départemental du 41.