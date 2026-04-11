Avec Perche Nature
Assemblée générale
Samedi 11 avril
Venez nombreux à l’assemblée générale de Perche Nature pour le bilan de l’année et la découverte des futurs projets. Salariés, administrateurs, adhérents, bénévoles, partenaires et amis de Perche Nature seront réunis.
Land Art sur le chemin du vieux bocage
Lundi 13 avril
Venez découvrir d’une toute autre manière cet Espace Naturel Sensible grâce au Land Art. Laissez libre cours à votre imagination et à votre créativité pour observer la nature autrement. En partenariat avec le Conseil départemental du 41.