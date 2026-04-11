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Avec Perche Nature

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Assemblée générale
Samedi 11 avril

Venez nombreux à l’assemblée générale de Perche Nature pour le bilan de l’année et la découverte des futurs projets. Salariés, administrateurs, adhérents, bénévoles, partenaires et amis de Perche Nature seront réunis.

RDV à 9h45, Salle des fêtes de Romilly-du-Perche

Land Art sur le chemin du vieux bocage
Lundi 13 avril

Venez découvrir d’une toute autre manière cet Espace Naturel Sensible grâce au Land Art. Laissez libre cours à votre imagination et à votre créativité pour observer la nature autrement. En partenariat avec le Conseil départemental du 41.

RDV à 14h30, place du Temple (parking), Le Temple. Sur inscription, places limitées.

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Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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