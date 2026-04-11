A la Maison Botanique
Sortie plantes sauvages comestibles
Samedi 11 avril
Partez à la découverte des plantes comestibles des sous-bois au domaine de Boisvinet au Plessis Dorin accompagnés de Gaëlle Flenner.
Stage Laine feutrée (niv. 2)
Samedi 2 mai de 10h à 18h
Stage pour les personnes ayant déjà pratiqué la laine feutrée, pour fabriquer son propre sac à main en feutre avec l’artisane Flora Malan. Chacun apporte de quoi manger pour un repas partagé convivial.
La Maison Botanique rue des écoles à Boursay
Tél 02 54 80 92 01 — www.maisonbotanique.com