A la Maison Botanique

Sortie plantes sauvages comestibles

Samedi 11 avril

Partez à la découverte des plantes comestibles des sous-bois au domaine de Boisvinet au Plessis Dorin accompagnés de Gaëlle Flenner.

Sur inscription, 10h – midi, 15€ par personne (gratuit pour les adhérents)

Stage Laine feutrée (niv. 2)

Samedi 2 mai de 10h à 18h

Stage pour les personnes ayant déjà pratiqué la laine feutrée, pour fabriquer son propre sac à main en feutre avec l’artisane Flora Malan. Chacun apporte de quoi manger pour un repas partagé convivial.