Sorties et loisirs

A la Maison Botanique

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plantes sauvages

Sortie plantes sauvages comestibles
Samedi 11 avril
Partez à la découverte des plantes comestibles des sous-bois au domaine de Boisvinet au Plessis Dorin accompagnés de Gaëlle Flenner.

Sur inscription, 10h – midi, 15€ par personne (gratuit pour les adhérents)

Stage Laine feutrée (niv. 2)
Samedi 2 mai de 10h à 18h
Stage pour les personnes ayant déjà pratiqué la laine feutrée, pour fabriquer son propre sac à main en feutre avec l’artisane Flora Malan. Chacun apporte de quoi manger pour un repas partagé convivial.

55€ / pers + adhésion à l’association.

La Maison Botanique rue des écoles à Boursay
Tél 02 54 80 92 01 — www.maisonbotanique.com

laine feutree sac a main 1

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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