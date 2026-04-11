Chantier participatif au Jardin des Tamaris

L‘association nouvellement créée Le Jardin des Tamaris organise les 11 et 12 avril, un grand week-end d’action concrète pour transformer le jardin, situé en centre ville et le long du Loir, un jardin «Belle époque» créé par Gustave Chanteau à la fin du XIXe siècle. Ce week-end de jalons, pagodes à l’inspiration orientale (article à lire : lepetitvendômois.fr/arts-cultures/les-pagodes-au-bord-du-loir). David Georget l’forgne de ce projet invite donc chacun à nettoyer le terrain pour pouvoir imaginer la suite du projet : refaire naître ce jardin et la mise en lumière de la pagode au toit si particulier terminé par des dragons. Venez bien chaussés avec gants et lunettes de protection et avec du matériel si vous avez (brouette et masse).

Alors que le rythme des participations aux salons et expositions s’est ralenti au fil des années, alors que la nature s’éveille, il sera présent dimanche 26 avril lors du marché et exposition de plantes de Villedieu (lire page 34), à la médiathèque de Solommes début mai et dimanche 28 juin en gare de Trôo.