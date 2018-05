En mai, pêche ce qu’il te plaît (ou presque)…

En début de printemps, doux et clément, certaines espèces de poissons blancs peuvent déjà avoir fini de frayer, principalement dans les étangs peu profonds et les canaux où, à cette époque, on peut espérer réaliser ses premières belles bourriches de brèmes et de gardons. Dans bien des plans d’eau, on assiste au «réveil» des poissons-chats et les coups seront souvent envahis ou perturbés.

En mai, les pêcheurs de carnassiers ont également de beaux jours devant eux. Après le retour du brochet, c’est désormais celui du sandre, présent sur la plupart des cours d’eau du département. A ce sujet, il est bon de faire un petit rappel de réglementation : afin de protéger la reproduction du sandre, des réserves temporaires de pêche sont mises en place du 1er au 31 mai. (Se référer au guide réglementaire 2018).

Nous vous rappelons également que pour la pêche des carnassiers, le quota est fixé à trois par jour et par pêcheur avec un maximum de deux brochets.

Les animations estivales de la Fédération de Pêche:

Afin de promouvoir le loisir pêche, le pôle animation de la Fédération de pêche du Loir-et-Cher vous propose diverses animations et manifestations.

Ci-dessous quelques temps forts proposé par la Fédération de Pêche 41.

Les camps d’été :

Du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet, pendant les vacances d’été, un stage pour les jeunes de 8 à 17 ans se déroulera à Tréhet. Il comprend : la découverte des différentes techniques de pêche (coups, carpes, carnassiers) ; la découverte de la pêche en bateau et en float tube ; des espèces faunistiques et floristiques du plan d’eau. La durée du stage est de cinq jours consécutifs (du lundi au vendredi) avec hébergement. Le droit d’inscription est de 160 euros, tout est fourni (matériel, amorce, esches, leurres…) sauf la carte de pêche (obligatoire).

Du 30 juillet au 3 août: un camp multi pêche, en partenariat avec la Direction éducation jeunesse de Vendôme, 5 jours et 4 nuits, ouverts aux jeunes de 10 à 17 ans, sur le complexe halieutique de Tréhet.

Du 7 au 11 août (sans nuit), en partenariat avec la Maison de la chasse et de la nature à Montrieux, en Sologne, un stage Pêche & Nature est organisé à destination des ados (12-15 ans), du lundi au vendredi, de 9h à 17h (pas d’hébergement) : 130 euros pour la semaine et comprend le déjeuner et le goûter.

Pour tout renseignement, contacter l’animateur de la Fédération au : 07 71 28 16 42.

Le Challenge Carnassiers : 5e édition

Le Challenge Carnassiers «Float and Boat» est reconduit pour la cinquième année consécutive.

La manche n°1 se déroulera sur le Loir (secteur de Thoré-la-Rochette). La manche n°2 aura lieu sur le plan d’eau du Domino, à Suèvres,

Pas de changement pour la Manche 3 (le Cher, à Monthou).

La manche n°4 s’effectuera pour la première fois sur le plan d’eau de Riotte, à Naveil.

La manche n°5 se placera comme l’an dernier sur le plan d’eau de la Pâquerie, à Trehet.

A noter : nouvelle organisation sur la journée, une manche de 5h30 en continu :

6h00 : arrivée des compétiteurs et mise à l’eau des bateaux/float-tube.

7h00-7h20 : briefing.

7h20-7h30 : installation des pêcheurs sur le plan d’eau/rivière.

7h30-13h00 : manche en continu et café pour les participants.

13h00-14h00 : Gestion du classement, rangement du matériel, remise des prix et vin d’honneur.

15h00-17h30 : le repas.

D’autre part, l’Association régionale organise pour la deuxième année une finale régionale ouverte aux cinq premiers gagnants de chaque département de la région Centre. La grande finale se tiendra sur le plan d’eau des Tirelles, en l’Eure-et-Loir, qui pour l’occasion sera exceptionnellement ouvert aux float-tube. Pour info, ce plan d’eau regorge d’une très belle population de brochets ! Pour cette édition, le classement se fera par équipe (par département).

Inscriptions et renseignements : Fédération de pêche 41 : 02 54 90 25 60

ou l’animateur Rémi : 07 71 28 16 42.

Julie Poirier