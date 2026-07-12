Les Montoi’Rieuses,  nouvelle présentation

Vendredi 3 juillet

1ère partie : Carine Nunez « Roue de la fortune »

En s’inspirant de l’univers forain, notre audacieuse présentatrice dévoile des performances circassiennes fakirisantes.

2e partie : Fox compagnie « la légende de Verbruntscneck »

Nous sommes à quelques minutes du début de la représentation. Le metteur en scène est là, le décor est monté, les costumes sont en place, la sono est branchée, mais pas de comédiens ! Grâce au public le spectacle aura bien lieu…

Vendredi 10 Juillet

1ère partie : Les diablotins, un spectacle de diabolo sympa et décalé

2e partie : Famille Morales «Qui sommes nous-je» Spectacle «Circo-poético-clownesque»

Vendredi 17 juillet

1ère partie : Cabaretto, deux individus, explosif mélange de clown et de mime

2e partie : Fabrika pulsion «Boulevard du duel». Duels d’honneur, de rue, burlesques et déjantés