Les Montoi’Rieuses, nouvelle présentation
Pour cette 4e édition, les Montoi’Rieuses, festival de théâtre de rue reviennent sous une nouvelle forme de présentation avec trois rendez-vous en juillet, «Les vendredis de la place» les 3, 10 et 17 juillet (18h30-22h), pour des soirées gratuites et conviviales comme toujours ! Organisés par l’association Rues en Scène, les spectacles sont pour tous les publics, en famille ou entre amis, découvertes et moments de rire partagés dans le centre-ville de Montoire-sur-le-Loir, place Clémenceau, parvis de la mairie et autour du grand cèdre.
Vendredi 3 juillet
1ère partie : Carine Nunez « Roue de la fortune »
En s’inspirant de l’univers forain, notre audacieuse présentatrice dévoile des performances circassiennes fakirisantes.
2e partie : Fox compagnie « la légende de Verbruntscneck »
Nous sommes à quelques minutes du début de la représentation. Le metteur en scène est là, le décor est monté, les costumes sont en place, la sono est branchée, mais pas de comédiens ! Grâce au public le spectacle aura bien lieu…
Vendredi 10 Juillet
1ère partie : Les diablotins, un spectacle de diabolo sympa et décalé
2e partie : Famille Morales «Qui sommes nous-je» Spectacle «Circo-poético-clownesque»
Vendredi 17 juillet
1ère partie : Cabaretto, deux individus, explosif mélange de clown et de mime
2e partie : Fabrika pulsion «Boulevard du duel». Duels d’honneur, de rue, burlesques et déjantés