Spectacles

Les Montoi’Rieuses,  nouvelle présentation

Pour cette 4e édition, les Montoi’Rieuses, festival de théâtre de rue reviennent sous une nouvelle forme de présentation avec trois rendez-vous en juillet, «Les vendredis de la place» les 3, 10 et 17 juillet (18h30-22h), pour des soirées gratuites et conviviales comme toujours ! Organisés par l’association Rues en Scène, les spectacles sont pour tous les publics, en famille ou entre amis, découvertes et moments de rire partagés dans le centre-ville de Montoire-sur-le-Loir, place Clémenceau, parvis de la mairie et autour du grand cèdre.

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Les Montoi’Rieuses,  nouvelle présentation

Les Montoi’Rieuses,  nouvelle présentationVendredi 3 juillet

1ère partie : Carine Nunez « Roue de la fortune »

En s’inspirant de l’univers forain, notre audacieuse présentatrice dévoile des performances circassiennes fakirisantes.

2e partie : Fox compagnie « la légende de Verbruntscneck »

Nous sommes à quelques minutes du début de la représentation. Le metteur en scène est là, le décor est monté, les costumes sont en place, la sono est branchée, mais pas de comédiens ! Grâce au public le spectacle aura bien lieu…

Vendredi 10 Juillet

1ère partie : Les diablotins, un spectacle de diabolo sympa et décalé

2e partie : Famille Morales «Qui sommes nous-je» Spectacle «Circo-poético-clownesque»

Vendredi 17 juillet

1ère partie : Cabaretto, deux individus, explosif mélange de clown et de mime

2e partie : Fabrika pulsion «Boulevard du duel». Duels d’honneur, de rue, burlesques et déjantés

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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