Badmobil en remorque-castelet, marionnette, par la Cie Portés disparus. Mardi 23 juin à 19h à Naveil / Mercredi 24 juin à 19h La Ville-aux-Clercs, au Repère sauvage / Vendredi 26 juin à 19h à Villeporcher / Samedi 27 juin à 11h et à 14h30 à Montoire-sur-le-Loir, dans le Parc de l’E.H.P.A.D. Tout public à partir de 6 ans. Gratuit.

Partagez en famille la tradition du théâtre ambulant dans vos campagnes ! Cette année, c’est la compagnie Portés Disparus qui vient à votre rencontre, et sillonne le territoire vendômois en remorque-castelet, pour vous présenter Badmobil, une création exclusivement pour la remorque-castelet. Badmobil est une aventure marionnettique, visuelle et plastique co-pilotée par Kristina Dementeva et Pierre Dupont. À travers Badmobil, un théâtre de marionnettes, ils veulent explorer, de manière absurde et avec beaucoup d’humour, ce que nous sommes censés faire quand l’anxiété nous ronge, quand la peur nous saisit, alors qu’il faut continuer à avancer. Ils s’intéressent à la peur, à la fois individuelle et collective, et aux stratégies pouvant être mises en place pour la gérer.

Réservations et infos : L’Hectare-Territoires vendômois 02 54 89 44 00 – Réservations et infos : L’Hectare-Territoires vendômois 02 54 89 44 00 – www.lhectare.fr

Ce spectacle sera également présenté par l’Echalier à la commanderie d’Arville à Couëtron-au-Perche, dimanche 21 juin à 15h30 dans le cadre de la fête de la musique – concerts gratuits (fanfares, orchestre jazz, chanson, musique des Balkans, rock) de 15h à 22h organisée par l’association de la Commanderie d’Arville. Solution en cas de pluie.

La remorque-castelet est un espace unique de création et de diffusion porté par L’Hectare Territoires vendômois et le Sablier, CNMa d’Ifs.