Musique et concerts

Quatuor Voce souffle ses 10 bougies

Pour fêter cette 10e édition, une douzaine de concerts de haute qualité est proposée du 21 au 26 juillet en Vendômois.

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Quatuor Voce souffle ses 10 bougies

Cette jolie histoire commence en 2016 avec l’énergie et l’imagination du Quatuor Voce et l’envie de créer une 1ère académie-festival. Faire résonner des lieux patrimoniaux d’exception en milieu rural en y amenant la musique au plus haut niveau, et proposer aux jeunes talents de demain une expérience intensive de travail appliquée à la réalité de la scène deviennent leurs fers de lance. Au fil des années le festival a grandi, l’académie s’est développée. Cette 10e édition propose une douzaine de concerts et met à l’honneur les forces vives du territoire : le pianiste Edouard Ferlet, le collectif Musicoscopique, et le clarinettiste Rémi Delangle, artiste associé au festival depuis sa création, ainsi que de nombreux autres artistes.

Quatuor Voce souffle ses 10 bougies

Mardi 21 juillet

19h à Villiers, place du village 2 concerts (repli à l’église en cas de pluie)

Pianoïd Edouard Ferlet

Collectif Musicoscopique Rémi Delangle (clarinette), Edouard Ferlet (piano), Guillaume Dutrieux (trompette), Marie-Amélie Clément (contrebasse), Doctrovée Bansimba (chant et guitare), Valérie Gabail (chant), Rémi Sciuto (saxophone)

Mercredi 22 juillet

11h à Areines, à l’église

Les Moments Musicaux – participation libre

20h30 à Vendôme, à la chapelle Saint-Jacques Folies parisiennes – Romain Leleu et Julien Gernay

Jeudi 23 juillet

11h à Lavardin à l’église

Les moments musicaux : Beethoven op. 131 – Quatuor Voce – participation libre

20h30 à Vendôme, à la chapelle Saint-Jacques Contrastes – Déborah Nemtanu, Julien Gernay, Rémi Delangle, Quatuor Voce

Sergueï Prokofiev, ouverture sur des thèmes juifs / Claude Debussy, sonate pour violon et piano / Ernest Chausson, concert, pour violon, piano, et quatuor à cordes

Vendredi 24 juillet

11h à Thoré-la-Rochette à la gare

Les Moments Musicaux : Quatuor Galilée participation libre

19h à Vendôme, au parc du château

Déambulation musicale avec les étudiants de l’académie – participation libre

Samedi 25 juillet

11h à Villiers-sur-Loir aux Caves Loupin (repli à la cave Jumert en cas de pluie)

Les Moments Musicaux : Carte blanche aux étudiants de la 9e académie Quatuor à Vendôme – participation libre

20h30 à Villiers-sur-Loir à l’église

Beethoven l’argentin ? Quatuor Voce + Jean-Baptiste Henry, bandonéon

Dimanche 26 juillet

11h à Vendôme, aux Jardins suspendus du château

Les impromptus du château : Figures Argentines Quatuor Voce / Jean-Baptiste Henry / Rémi Delangle / les stagiaires de l’académie – participation libre

19h à Vendôme au Campus de Monceau Assurances

Happy End – participation libre

TARIFS plein : 20€ / réduit : 10€ / gratuit : – 18 ans Pass 4 concerts : 60€.

Participation libre et sans réservations pour les concerts de 11h et les masterclass de 15h réservation

Infos et réservations
en ligne : www.billetweb.fr/festival-quatuor-a-vendome-10
A l’Office de tourisme de Vendôme ou par tel 02 54 77 05 07 ou par mail : admin@quatuorvoce.com
Sur place 1h avant le concert

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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