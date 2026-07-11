Quatuor Voce souffle ses 10 bougies
Pour fêter cette 10e édition, une douzaine de concerts de haute qualité est proposée du 21 au 26 juillet en Vendômois.
Cette jolie histoire commence en 2016 avec l’énergie et l’imagination du Quatuor Voce et l’envie de créer une 1ère académie-festival. Faire résonner des lieux patrimoniaux d’exception en milieu rural en y amenant la musique au plus haut niveau, et proposer aux jeunes talents de demain une expérience intensive de travail appliquée à la réalité de la scène deviennent leurs fers de lance. Au fil des années le festival a grandi, l’académie s’est développée. Cette 10e édition propose une douzaine de concerts et met à l’honneur les forces vives du territoire : le pianiste Edouard Ferlet, le collectif Musicoscopique, et le clarinettiste Rémi Delangle, artiste associé au festival depuis sa création, ainsi que de nombreux autres artistes.
Mardi 21 juillet
19h à Villiers, place du village 2 concerts (repli à l’église en cas de pluie)
Pianoïd Edouard Ferlet
Collectif Musicoscopique Rémi Delangle (clarinette), Edouard Ferlet (piano), Guillaume Dutrieux (trompette), Marie-Amélie Clément (contrebasse), Doctrovée Bansimba (chant et guitare), Valérie Gabail (chant), Rémi Sciuto (saxophone)
Mercredi 22 juillet
11h à Areines, à l’église
Les Moments Musicaux – participation libre
20h30 à Vendôme, à la chapelle Saint-Jacques Folies parisiennes – Romain Leleu et Julien Gernay
Jeudi 23 juillet
11h à Lavardin à l’église
Les moments musicaux : Beethoven op. 131 – Quatuor Voce – participation libre
20h30 à Vendôme, à la chapelle Saint-Jacques Contrastes – Déborah Nemtanu, Julien Gernay, Rémi Delangle, Quatuor Voce
Sergueï Prokofiev, ouverture sur des thèmes juifs / Claude Debussy, sonate pour violon et piano / Ernest Chausson, concert, pour violon, piano, et quatuor à cordes
Vendredi 24 juillet
11h à Thoré-la-Rochette à la gare
Les Moments Musicaux : Quatuor Galilée participation libre
19h à Vendôme, au parc du château
Déambulation musicale avec les étudiants de l’académie – participation libre
Samedi 25 juillet
11h à Villiers-sur-Loir aux Caves Loupin (repli à la cave Jumert en cas de pluie)
Les Moments Musicaux : Carte blanche aux étudiants de la 9e académie Quatuor à Vendôme – participation libre
20h30 à Villiers-sur-Loir à l’église
Beethoven l’argentin ? Quatuor Voce + Jean-Baptiste Henry, bandonéon
Dimanche 26 juillet
11h à Vendôme, aux Jardins suspendus du château
Les impromptus du château : Figures Argentines Quatuor Voce / Jean-Baptiste Henry / Rémi Delangle / les stagiaires de l’académie – participation libre
19h à Vendôme au Campus de Monceau Assurances
Happy End – participation libre
TARIFS plein : 20€ / réduit : 10€ / gratuit : – 18 ans Pass 4 concerts : 60€.
Participation libre et sans réservations pour les concerts de 11h et les masterclass de 15h réservation
Infos et réservations
en ligne : www.billetweb.fr/festival-quatuor-a-vendome-10
A l’Office de tourisme de Vendôme ou par tel 02 54 77 05 07 ou par mail : admin@quatuorvoce.com
Sur place 1h avant le concert