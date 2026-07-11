Quatuor Voce souffle ses 10 bougies

Cette jolie histoire commence en 2016 avec l’énergie et l’imagination du Quatuor Voce et l’envie de créer une 1ère académie-festival. Faire résonner des lieux patrimoniaux d’exception en milieu rural en y amenant la musique au plus haut niveau, et proposer aux jeunes talents de demain une expérience intensive de travail appliquée à la réalité de la scène deviennent leurs fers de lance. Au fil des années le festival a grandi, l’académie s’est développée. Cette 10e édition propose une douzaine de concerts et met à l’honneur les forces vives du territoire : le pianiste Edouard Ferlet, le collectif Musicoscopique, et le clarinettiste Rémi Delangle, artiste associé au festival depuis sa création, ainsi que de nombreux autres artistes.

Mardi 21 juillet

19h à Villiers, place du village 2 concerts (repli à l’église en cas de pluie)

Pianoïd Edouard Ferlet

Collectif Musicoscopique Rémi Delangle (clarinette), Edouard Ferlet (piano), Guillaume Dutrieux (trompette), Marie-Amélie Clément (contrebasse), Doctrovée Bansimba (chant et guitare), Valérie Gabail (chant), Rémi Sciuto (saxophone)

Mercredi 22 juillet

11h à Areines, à l’église

Les Moments Musicaux – participation libre

20h30 à Vendôme, à la chapelle Saint-Jacques Folies parisiennes – Romain Leleu et Julien Gernay

Jeudi 23 juillet

11h à Lavardin à l’église

Les moments musicaux : Beethoven op. 131 – Quatuor Voce – participation libre

20h30 à Vendôme, à la chapelle Saint-Jacques Contrastes – Déborah Nemtanu, Julien Gernay, Rémi Delangle, Quatuor Voce

Sergueï Prokofiev, ouverture sur des thèmes juifs / Claude Debussy, sonate pour violon et piano / Ernest Chausson, concert, pour violon, piano, et quatuor à cordes

Vendredi 24 juillet

11h à Thoré-la-Rochette à la gare

Les Moments Musicaux : Quatuor Galilée participation libre

19h à Vendôme, au parc du château

Déambulation musicale avec les étudiants de l’académie – participation libre

Samedi 25 juillet

11h à Villiers-sur-Loir aux Caves Loupin (repli à la cave Jumert en cas de pluie)

Les Moments Musicaux : Carte blanche aux étudiants de la 9e académie Quatuor à Vendôme – participation libre

20h30 à Villiers-sur-Loir à l’église

Beethoven l’argentin ? Quatuor Voce + Jean-Baptiste Henry, bandonéon

Dimanche 26 juillet

11h à Vendôme, aux Jardins suspendus du château

Les impromptus du château : Figures Argentines Quatuor Voce / Jean-Baptiste Henry / Rémi Delangle / les stagiaires de l’académie – participation libre

19h à Vendôme au Campus de Monceau Assurances

Happy End – participation libre

TARIFS plein : 20€ / réduit : 10€ / gratuit : – 18 ans Pass 4 concerts : 60€.

Participation libre et sans réservations pour les concerts de 11h et les masterclass de 15h réservation