«Danse avec l’histoire» le nouveau gala d’Eurodanse

Il existe des jeux anciens qui ne se rangent jamais vraiment. Des jeux oubliés qui traversent le temps, en silence. Puis un jour, on les choisit et la danse commence…

Cette année, la scène du Minotaure s’apprête à se transformer en un univers fascinant où la danse et l’Histoire s’entremêlent dans une création originale et immersive.

Entrez dans le jeu avec le gala de fin d’année d’Eurodanse samedi 27 juin à 20h et dimanche 28 juin à 16h au Minotaure à Vendôme.

Tarifs :

– adultes 20€

– étudiants 15€

– enfants (-12 ans) 9€

Billetterie dès maintenant au guichet du Minotaure ou en ligne (billetterie legilog Territoire vendômois).