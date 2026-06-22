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«Danse avec l’histoire» le nouveau gala d’Eurodanse

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«Danse avec l’histoire» le nouveau gala d’Eurodanse

«Danse avec l’histoire» le nouveau gala d’EurodanseIl existe des jeux anciens qui ne se rangent jamais vraiment. Des jeux oubliés qui traversent le temps, en silence. Puis un jour, on les choisit et la danse commence…

Cette année, la scène du Minotaure s’apprête à se transformer en un univers fascinant où la danse et l’Histoire s’entremêlent dans une création originale et immersive.

Entrez dans le jeu avec le gala de fin d’année d’Eurodanse samedi 27 juin à 20h et dimanche 28 juin à 16h au Minotaure à Vendôme.

Tarifs :
– adultes 20€
– étudiants 15€
– enfants (-12 ans) 9€

Billetterie dès maintenant au guichet du Minotaure ou en ligne (billetterie legilog Territoire vendômois).

Gala d’Eurodanse «Danse avec l’histoire» Samedi 27 juin à 20h Dimanche 28 juin à 16h au Minotaure à Vendôme Rens. : 02 54 89 44 00

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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