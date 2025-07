L’élevage laitier tient son AG

Mardi 24 juin, l’association Loir-et-Cher Conseil Élevage Lait a tenu son assemblée générale à Droué puis les adhérents se sont rendus sur une exploitation à La Fontenelle.

À l’espace socio-culturel, outre l’approbation du compte-rendu financier, du rapport technique bovin et caprin, du rapport d’activités et le renouvellement des administrateurs, Cyril Cabrol, directeur d’Eliance, est intervenu avec la remise du trophée 3 cubes qualité garantie. Après la pause méridienne, les quelque vingt agriculteurs se sont retrouvés au GAEC des Sapins à la Bouvetière (commune de La Fontenelle). Après la visite de l’exploitation conduite par Lizzie, Maxime et Benoît Aubin, trois ateliers ont été organisés pour répondre aux différentes problématiques rencontrées par les éleveurs sur le lait, les gestes et postures en élevage, les actualités sanitaires et immunité des ruminants.