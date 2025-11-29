Sorties et loisirsMusique et concerts

Villedieu-le-Château : concert de Noël annoncé

Retenez cette date : dimanche 7 décembre à 17h. L’église Saint-Jean-Baptiste à Villedieu-le-Château accueille ce jour-là un concert exceptionnel de la chorale La Clef aux champs qui rassemble une quarantaine de membres dont une partie de Loir-et-chériens.

Katherine Tewson, cheffe de chœur, annonce des Noëls sur des thèmes divers : africain, Moyen Age anglais, Renaissance, slovène ainsi qu’une Douce nuit en version contemporaine.

Côté classique ou romantique sont programmés Schubert, Saint-Saens, Viktor Kalinnikov, Edward MacDowell et Vaughan Williams.

Les choristes seront accompagnés pour la première fois au piano et à l’orgue par Philippe Bataille, en remplacement de Nathalie Sigot.

Sans réservation, plein tarif 10€.
