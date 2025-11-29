Les collégiens initiés aux bonnes pratiques

Mi-octobre, la Société Départementale d’Agriculture (SDA 41) a réuni pour les Journées Alimentation Collèges en partenariat avec le Conseil départemental de Loir-et-Cher dans le cadre de son Plan «Le 41 en bonne santé» à Saint-Sulpice-de-Pommeray plus de 950 élèves de 6e de 9 établissements du département. Ainsi les collégiens dont ceux des collèges Robert Lasneau de Vendôme et Alphonse Karr de Mondoubleau ont pu découvrir les produits locaux et les bases de l’alimentation sous forme d’ateliers pédagogiques immersifs encadrés par des professionnels du secteur agricole s’inscrivant dans le thème de «l’alimentation humaine» enseigné dans leur programme de sciences et vie de la terre.