Une 8e édition plébiscitée

Du 20 septembre au 19 octobre, les châteaux de Cheverny et Talcy ainsi que le musée-promenade Louis-Derbré ont ouvert leurs portes aux Loir-et-Chériens dans le cadre de la 8e édition de l’opération «Une journée aux châteaux» portée par le Conseil départemental de Loir-et-Cher. Avec plus de 28 000 entrées comptabilisées, cette édition se rajoute au 250 000 visiteurs déjà comptés depuis 2017, année création de cette opération originale qui veut que chaque habitant du département devienne l’ambassadeur de son territoire en accédant gratuitement aux monuments emblématiques de son département. Un rendez-vous devenu incontournable et, cette fois-ci encore, attendu avec impatience par tous les Loir-et-Chériens.