Arts et culturePatrimoine

Une 8e édition plébiscitée

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 17 secondes
12 Moins d’une minute
talcy 1

Du 20 septembre au 19 octobre, les châteaux de Cheverny et Talcy ainsi que le musée-promenade Louis-Derbré ont ouvert leurs portes aux Loir-et-Chériens dans le cadre de la 8e édition de l’opération «Une journée aux châteaux» portée par le Conseil départemental de Loir-et-Cher. Avec plus de 28 000 entrées comptabilisées, cette édition se rajoute au 250 000 visiteurs déjà comptés depuis 2017, année création de cette opération originale qui veut que chaque habitant du département devienne l’ambassadeur de son territoire en accédant gratuitement aux monuments emblématiques de son département. Un rendez-vous devenu incontournable et, cette fois-ci encore, attendu avec impatience par tous les Loir-et-Chériens.

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 17 secondes
12 Moins d’une minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

coccinelle 1 1

Regards Nature pour admirer ce qui nous entoure

il y a 3 jours
taxi de la marne 1

Le 11 novembre rend hommage aux civils

il y a 3 semaines
un monde a part 2

Exposition Un Monde à part

il y a 4 semaines
cathedrale 2 1

A l’UTLV en novembre, c’est la session d’automne

il y a 4 semaines
Le Petit vendômois © Copyright 2025 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page