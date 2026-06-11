Gare à la Rochette
On ne présente plus «Gare à la Rochette». Devenue incontournable dans le paysage rock vendômois, les nombreux artistes se retrouve le samedi dans un lieu mythique où l’on passe de cave en cave pour les écouter. Un début de week-end au Moulin de la Fontaine à Zone i et le dimanche à la guinguette de La Bonne Aventure.
Vendredi19 juin (19h-00h30)
Zone I / Thoré-la-Rochette
• Bjorn Gottschall — 20h / 20h50
• Stanley Brinks & Freschard — 21h20/22h10
• Whoman — 22h40 / 23h40
• S.o.a.p (Dj Set) — 23h40 / 00h30
En cas de météo pluvieuse, les concerts seront
déplacés à la Salle de l’Alambic (site de la Gare
de Thoré-la-Rochette).
Samedi 20 juin (17h30-01h)
Gare de Thoré-la-Rochette
École de musique — 15h-17h
Le Map • Gazoline • Génome • Pop Rock Café
Extérieur
• La Bande À Jean — 17h30 / 18h30
• Bö. Senberg — 00h00 / 00h50
Salle Alambic
• Sugar Plum Fairy — 18h40 / 19h25
• Jane et les Autres — 20h25 / 21h10
• Mao Cormontreuil — 22h10 / 22h55
Cave Bleue
• Nasser — 18h40 / 19h25
• Antoine Bellanger — 20h25 / 21h10
• Corfou — 22h10 / 22h55
Cave Verte
• Ombrage — 18h40 / 19h25
• Monde de Merde — 20h25 / 21h10
• Ellen And The Boyz — 22h10 / 22h55
Cave Appel d’Air
• Matka — 18h40 / 19h25
• Dj Plo — 20h25 / 21h10
• Wild Animal — 22h10 / 22h55
Quai de la Gare
• Madalitso Band — 19h30 / 20h20
• Trunks — 21h15 / 22h05
• Bobo & Behaja — 22h55 / 23h55
Dimanche 21juin (16h-22h)
Guinguette de la Bonne Aventure à Lunay
• Ynnel (DJ set) — 16h / 18h
• Kalahari — 18h / 19h
• Mix — 19h / 22h
Bar & restauration sur place (Venir avec son
gobelet)