Gare à la Rochette

Vendredi19 juin (19h-00h30)

Zone I / Thoré-la-Rochette

• Bjorn Gottschall — 20h / 20h50

• Stanley Brinks & Freschard — 21h20/22h10

• Whoman — 22h40 / 23h40

• S.o.a.p (Dj Set) — 23h40 / 00h30

En cas de météo pluvieuse, les concerts seront

déplacés à la Salle de l’Alambic (site de la Gare

de Thoré-la-Rochette).

Samedi 20 juin (17h30-01h)

Gare de Thoré-la-Rochette

École de musique — 15h-17h

Le Map • Gazoline • Génome • Pop Rock Café

Extérieur

• La Bande À Jean — 17h30 / 18h30

• Bö. Senberg — 00h00 / 00h50

Salle Alambic

• Sugar Plum Fairy — 18h40 / 19h25

• Jane et les Autres — 20h25 / 21h10

• Mao Cormontreuil — 22h10 / 22h55

Cave Bleue

• Nasser — 18h40 / 19h25

• Antoine Bellanger — 20h25 / 21h10

• Corfou — 22h10 / 22h55

Cave Verte

• Ombrage — 18h40 / 19h25

• Monde de Merde — 20h25 / 21h10

• Ellen And The Boyz — 22h10 / 22h55

Cave Appel d’Air

• Matka — 18h40 / 19h25

• Dj Plo — 20h25 / 21h10

• Wild Animal — 22h10 / 22h55

Quai de la Gare

• Madalitso Band — 19h30 / 20h20

• Trunks — 21h15 / 22h05

• Bobo & Behaja — 22h55 / 23h55

Dimanche 21juin (16h-22h)

Guinguette de la Bonne Aventure à Lunay

• Ynnel (DJ set) — 16h / 18h

• Kalahari — 18h / 19h

• Mix — 19h / 22h

Bar & restauration sur place (Venir avec son

gobelet)

