L’incontournable du Vendômois

« Je désirerais transformer l’essai de cette cagnotte remportée par ce vote nombreux du public. On ne peut pas en rester là, il faut donner un signal fort. J’ai envoyé un mail au sous-préfet car nous avons l’intention d’ouvrir le site du château à partir du 18 juin pour des visites partielles et commentées» souligne d’emblée, Jean-Marie Cabart, nouveau maire de Lavardin. Le chantier de la passerelle de l’entrée au niveau du châtelet avec déjà 86 000€ récoltés en dons n’a pas encore commencé, et le maire qui vient de prendre ses fonctions s’aperçoit bien que les habitants s’impatientent. «On nous demande encore une étude préliminaire alors que notre dossier est déjà complet. La restauration de la passerelle devait se faire en 2024 et deux ans après rien n’a bougé» se désole-t-il.

La visite du château que désire mettre en place le maire est soumise à la validation par les services de sécurité de la sous-préfecture lors d’une réunion et visite technique prévue le 10 juin. Ces visites commentées, payantes récoltées par Les Amis de Lavardin et rétrocédées à la mairie se dérouleraient de juin jusqu’au week-end des Journées Européennes du Patrimoine. Les 30 000€ récoltés en lien avec la Fondation du patrimoine viendraient compléter une enveloppe bien plus conséquente pour la sécurisation du château, stopper l’érosion, consolider les ruines afin de rouvrir pour une visite complète et libre du site. Lavardin est et reste un village incontournable du Vendômois avec un riche patrimoine de nombreuses attractions comme son pont médiéval et son église Saint-Genest avec ses peintures uniques. On ne peut que soutenir la réouverture à la visite sécurisée de son château…