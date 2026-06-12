L’accompagnement se poursuit

Dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi déclenché en décembre 2025 depuis l’annonce de la liquidation judiciaire de l’entreprise Brandt à Saint-Ouen, les services de l’Etat et France Travail ont activé l’ensemble des dispositifs d’accompagnement pour permettre aux ex-salariés de retrouver un emploi. Toutes ces rencontres et ces temps forts comme l’organisation en février d’un Job Dating à Naveil font partie de cet accompagnement afin de valoriser leur expérience professionnelle et leurs compétences acquises au sein de Brandt. En mai, le préfet, Joseph Zimet, s’est déplacé une nouvelle fois à Vendôme, comme il le fait chaque mois, pour suivre l’avancé du comité de suivi et accélérer le retour à l’emploi des ex-salariés avec concours actif et vigilant de l’ensemble des élus et des acteurs du territoire.