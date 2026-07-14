Bel à la Régie

Dans le cadre de la 5e édition des « Days for good » du groupe Bel, 17 collaboratrices et collaborateurs du site Bel de Vendôme sur les 150 salariés ont choisi de consacrer une demi-journée, sur leur temps de travail, à soutenir les salariés des ressourceries de la Régie de Quartier. En effet, depuis 2022, la Fondation Bel et le Groupe organisent des journées de solidarité pour leurs salariés volontaires. « Nous faisons partie d’une entreprise qui a des valeurs qu’elle transmet à ses collaborateurs. L’année dernière nous avions choisi de nettoyer le Loir avec l’association Ecol’Eau, et en 2026, nous sommes ici à la Régie pour aider à trier les nombreux vêtements qui arrivent à l’association » détaillent les bénévoles volontaires.