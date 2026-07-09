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Appel d’Air aux Roches

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Appel d’Air aux Roches

appel d air aux roches inlineTous les deux ans, le festival Appel d’Air depuis 2007 revient fin août comme pour nous souligner que l’été n’est pas terminé et nous consoler d’une rentrée qui approche. Pour cette nouvelle édition, le 29 août, l’association Appel d’Air transforme la Ferme des Remblais aux Roches L’Evêque en un lieu culturel le temps d’un festival avec une programmation eclectique en style et formats : concerts, spectacles, visites de l’exploitation, compet’arts, etc… Le festival met en avant les lieux et les façons de se nourrir le corps et l’esprit comme à chaque édition, mettant en lumière une installation récente et les pratiques paysannes en œuvre sur notre territoire.

Programmation et rens.: https://appel-dair.com/
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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