Appel d’Air aux Roches

Tous les deux ans, le festival Appel d’Air depuis 2007 revient fin août comme pour nous souligner que l’été n’est pas terminé et nous consoler d’une rentrée qui approche. Pour cette nouvelle édition, le 29 août, l’association Appel d’Air transforme la Ferme des Remblais aux Roches L’Evêque en un lieu culturel le temps d’un festival avec une programmation eclectique en style et formats : concerts, spectacles, visites de l’exploitation, compet’arts, etc… Le festival met en avant les lieux et les façons de se nourrir le corps et l’esprit comme à chaque édition, mettant en lumière une installation récente et les pratiques paysannes en œuvre sur notre territoire.

Programmation et rens.: Programmation et rens.: https://appel-dair.com/