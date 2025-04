Au programme de L’Echalier

Jeudi 24 avril à 9h30 et 10h30, Vendredi 25 avril à 10h. Maison Consigny à Mondoubleau

Rêves éveillés !

Projection de courts métrages d’animation

Qu’on ait la tête dans les étoiles ou dans les nuages, qu’on soit à demi éveillé ou endormi, l’important est de ne pas baisser les bras si l’on veut toucher ses rêves du doigt. Les sept films de cette sélection parcourent les pays et les époques, offrant des points de vue différents sur la force des imaginaires et les défis qu’on se lance. Ces histoires se racontent dans des techniques d’animation aussi variées que les ombres chinoises, les éléments découpés ou le dessin sur ordinateur.

Ce programme a été spécialement conçu par L’Echalier et Ciclic Animation avec la participation de spectateurs et spectatrices. Durée : 45 min – tout public à partir de 3 ans – tarif unique : 5€. Réservations à l’Echalier

Samedi 3 mai à 19h vernissage, Dimanche 4 mai de 9h à 19h, à la Grange de Saint-Agil

Couleur, vibration, lumière

Exposition de Nathali Pier

Nathali Pier est une artiste peintre et musicienne autodidacte. Elle a choisi la forme abstraite et les grands formats pour s’exprimer à travers la peinture. Elle fait de la couleur le sujet principal de ses tableaux. Ses peintures vibrent d’intensité et de lumière.

Vous pourrez découvrir ses œuvres installées dans La Grange à l’occasion des portes ouvertes de Saint-Agil (brocante, animations, spectacle, restauration…).

Entrée libre