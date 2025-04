Un livre pour la mémoire

Octavie Gérard, auteure de livres sur l’histoire locale, dévoile son dernier roman historique sur des jeunes Loir-et-Chériens de Maves et Pontijou et leurs actes de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Un livre mémoire important pour ne jamais oublier.

Tout commence par une rencontre avec Georges Sougné, bénévole dans une institution allemande de Bad Arolsen, à la recherche de la famille d’un jeune homme, déporté du nom de Maurice Aubry, résistant et natif de Pontijou, commune de Maves. Cette institution qui possède une documentation monumentale avec des registres répertoriant des fiches de renseignements concernant le destin des prisonniers déportés condamnés aux travaux forcés. « Georges et moi nous mettons d’accord pour retrouver au plus vite la famille de ce Maurice. Je me mets donc au travail de recherche de documentation et de l’histoire de Maurice qui semble totalement oublié. Un mois plus tard, j’ai la chance de retrouver une petite cousine germaine de Maurice, Janine Rancien et c’est Aux Rendez-Vous de l’Histoire de Blois que je me décide à écrire l’histoire de Maurice et des habitants de Maves sous l’occupation allemande » détaille l’auteure.

Sortie en septembre à cent exemplaires, « Comme un vol d’Étourneaux » qui a demandé à Octavie Gérard plusieurs mois de recherche d’archives dans tout le département, l’édition est quasiment toute vendue. Elle cherche après la fermeture de l’imprimerie Gruel un nouvel éditeur. D’ailleurs , deux exemplaires ont été envoyés à leur demande à la bibliothèque du mémorial de Sandbostel et un projet de bande dessinée sur l’histoire de Maurice Aubry se profile avec les étudiants du lycée de Brême en Allemagne dans le cadre du projet européen « Fact not fiction ».