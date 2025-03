En mars à l’UTLV…c’est la session de printemps

Le thème choisi par la commission Sciences Humaines est la Méditerranée !

Cette session permettra de passer de l’histoire ancienne à des périodes contemporaines et de traiter des sujets actuels de géopolitique et d’environnement moins proposés ces derniers temps mais aussi de religions, d’art… Cette mer minuscule à l’échelle planétaire a la stature d’un empire, autour duquel le monde s’est formé , que les continents ont été nommés et que le découpage historique a été établi…

Laissez-vous embarquer pour un voyage sous des cieux pas toujours bleus.

Les 8 conférences auront lieu aux Greniers de l’Abbaye à Vendôme à 14h30 :

mardi 4 mars : Anna Heller «La piraterie en Méditerranée à l’époque antique»

jeudi 6 mars : André Dumoulin «La Grande Bleue, le jeu des grandes puissances»

mardi 11 mars : Anne Battistoni-Lemiere «Israël-Palestine»

jeudi 13 mars : Jérôme Bocquet «Chrétiens et Musulmans»

mercredi 19 mars : Christophe Meunier «Les migrations»

vendredi 21 mars : Isabelle Vrinat «L’invention du paysage peint, du paysage antique au paysage occidental , des fresques romaines au Quattrocento italien».

lundi 24 mars : Olivier Nouaillas «Avec le changement climatique, la Méditerranée devient-elle une mer morte ?»

jeudi 27 mars : Jean-Louis Attard «Malte» puis synthèse de la session en images et verre de l’amitié aux accents méditerranéens.

Pour participer, il faut être adhérent (avoir payé sa cotisation annuelle de 30€) et prendre l’inscription à la session 32€ ; chaque adhérent inscrit recevra le 4 mars un livret de 24 pages détaillant toutes les conférences et les intervenants.

Il est possible d’assister à une conférence en versant 10€.

Notez, dès à présent que la prochaine conférence «ponctuelle» sera mardi 1er avril à l’auditorium du lycée-collège St Joseph, rue Lemyre de Villers à 14h30. Pierre Heudier parlera du philosophe Alain. Vice- président de l’Institut Alain et de l’association des Amis d’Alain, cet ancien professeur du Vendômois a écrit la postface d’Alain- propos rebelles, paru en 2024 chez Librio (3 euros), qu’il dédicacera à l’issue de la conférence. Grâce à des textes variés et à de nombreuses images, il fera revivre, dans son temps, un personnage haut en couleurs, anticonformiste à la verve poétique, pleine d’humour et d’impertinence.

Pour tout renseignement s’adresser au Pôle Chartrain le mardi matin ou au 06 30 97 19 24 (de préférence par SMS) ou par courriel au : universitedutempslibre@orange.fr.

N’hésitez pas à vous rendre sur le site utlvendome.fr.