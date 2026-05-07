L’excellence de l’art contemporain en expo

L’objectif reste inchangé : offrir aux habitants du territoire comme aux touristes des expositions gratuites permettant de voyager à travers l’art contemporain aux côtés d’artistes reconnus. Une programmation portée notamment par Philippe R. Berthommier, artiste peintre vendômois et assistant territorial d’enseignement artistique au sein de la communauté d’agglomération. Cette saison, de mai à septembre,comptera quatre expositions, dont trois monographies présentées à la chapelle Saint-Jacques ou au Grand Manège, lieu emblématique du quartier Rochambeau à Vendôme.

Avec «Mythes», l’exposition de ce mois de mai plonge le visiteur dans les constructions imaginaires fondatrices que représentent les mythes, ces récits collectifs porteurs des valeurs et de la cohésion d’une société. À travers la diversité des pratiques artistiques, ces croyances sont réinterprétées, questionnées et confrontées par les douze artistes invités : céramistes, peintres, photographes ou encore graveurs.

À la chapelle Saint-Jacques, Bernard Thimonnier, sculpteur et architecte spatial originaire du Cher, présentera notamment ses sculptures composées de pierre de fer, de terre, de plomb ou encore de cire d’abeille.

«Mythes» jusqu’au 7 juin au Grand Manège-Quartier Rochambeau à Vendôme Exposition de Bernard Thimonnier du 7 mai au 21 juin à la chapelle St-Jacques à Vendôme Du jeudi au dimanche de 15h à 19h – Entrée libre