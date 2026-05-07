Arts et cultureExpositions

L’excellence de l’art contemporain en expo

Depuis 1998, Territoires Vendômois programme chaque année le meilleur de l’art contemporain. La saison 2026 débute au Grand Manège avec «Mythes», une exposition collective réunissant douze artistes, visible jusqu’au 7 juin.

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L’objectif reste inchangé : offrir aux habitants du territoire comme aux touristes des expositions gratuites permettant de voyager à travers l’art contemporain aux côtés d’artistes reconnus. Une programmation portée notamment par Philippe R. Berthommier, artiste peintre vendômois et assistant territorial d’enseignement artistique au sein de la communauté d’agglomération. Cette saison, de mai à septembre,comptera quatre expositions, dont trois monographies présentées à la chapelle Saint-Jacques ou au Grand Manège, lieu emblématique du quartier Rochambeau à Vendôme.
affiche expos saison26 2Avec «Mythes», l’exposition de ce mois de mai plonge le visiteur dans les constructions imaginaires fondatrices que représentent les mythes, ces récits collectifs porteurs des valeurs et de la cohésion d’une société. À travers la diversité des pratiques artistiques, ces croyances sont réinterprétées, questionnées et confrontées par les douze artistes invités : céramistes, peintres, photographes ou encore graveurs.
À la chapelle Saint-Jacques, Bernard Thimonnier, sculpteur et architecte spatial originaire du Cher, présentera notamment ses sculptures composées de pierre de fer, de terre, de plomb ou encore de cire d’abeille.

«Mythes» jusqu’au 7 juin au Grand Manège-Quartier Rochambeau à Vendôme Exposition de Bernard Thimonnier du 7 mai au 21 juin à la chapelle St-Jacques à Vendôme Du jeudi au dimanche de 15h à 19h – Entrée libre
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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