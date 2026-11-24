Novembre, on retrouve le plaisir d’un bon potage pour le dîner… Granny vous suggère un :

Velouté de champignons

Ingrédients : 2 échalotes, 500 gr de champignons, 1 litre de bouillon, 20 cl de crème.

Préparation :

Pelez et émincez les échalotes, faites-les revenir quelques minutes à feu doux dans un petit faitout.

Essuyez les champignons, coupez-les en gros morceaux (en réserver quelques uns pour la décoration)

Ajoutez les champignons aux échalotes, faites-les dorer quelques minutes, salez, poivrez puis ajoutez le bouillon chaud, poursuivez la cuisson à feu moyen pendant environ 15 mn.

Mixez avec un mixeur plongeant ou avec un blender, Ajoutez la crème puis remixez.

Versez le velouté dans des bols ou des assiettes creuses.

Coupez en fines lamelles les champignons restants et déposez-les sur le velouté.

Le mélange des textures entre la soupe et les champignons crus est délicieux.

C’est terminé… Bon appétit.

Granny.