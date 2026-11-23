Les agités du clocher fêtent Noël
Pour la deuxième année consécutive, l’Association les Agités du Clocher organise le marché de Noël à la Ville-aux-Clercs samedi 28 novembre de 10h à 20h au gymnase, situé rue de la Tutinière.
Au programme de cette journée : plus de 60 exposants, présence du Père Noël, flash mob des enfants du périscolaire de l’école Jacques Prévert, déambulation de la fanfare des Gratte-Loups, chants de la Chorale Ô les Chœurs, les Archers Woincourtois, structure gonflable, snowboard mécanique, et feu d’artifice.
Les visiteurs pourront commander leur sapin de Noël sur place, profiter de la buvette (vin chaud, bières), déguster des marrons chauds et se restaurer grâce à un espace dédié midi et soir.