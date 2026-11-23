Au programme de cette journée : plus de 60 exposants, présence du Père Noël, flash mob des enfants du périscolaire de l’école Jacques Prévert, déambulation de la fanfare des Gratte-Loups, chants de la Chorale Ô les Chœurs, les Archers Woincourtois, structure gonflable, snowboard mécanique, et feu d’artifice.

Les visiteurs pourront commander leur sapin de Noël sur place, profiter de la buvette (vin chaud, bières), déguster des marrons chauds et se restaurer grâce à un espace dédié midi et soir.