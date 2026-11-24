Mobilisés pour le Téléthon

BessE-sur-braye (72)

Dimanche 6 déc. dès 12h30, Loto à la salle La Pléiade. Org. par l’USCB. Réservation : 06 47 92 72 29.

DANZE

Samedi 5 déc., de 8h à 23h30, sport, vente de produits, défi crêpes et soirée dansante. Place de l’église. Org. par le comité des fêtes

Droue

Mardi 10 nov., à 14h, concours de belote, à la salle de l’ESC. Org. par l’Union Cycliste

Dimanche 6 déc., de 9h à 18h, Vente d’objets, à la salle de l’ESC. Org. par l’Union Cycliste

MOREE

Vendredi 4 déc , à 20h30, concert de trompes de chasse à l’église Notre-Dame des Hautes Forêts. Buvette et vente de crêpes. Org. par le comité des fêtes.

NAVEIL

Mardi 17 nov., de 14h à 18h, thé dansant à La Canopée avec Cyril music. Org. par Ensemble et Solidaires UNRPA de Naveil. 06 81 85 27 51

Samedi 5 déc., de 9h à 18h, vente d’objets chez Nature and Co, 1 rue de Montrieux

Vendôme

Vendredi 4 déc., à partir de 7h, vente de crêpes place Saint-Martin par l’AVF

Samedi 5 déc, de 14h à 17h30, vente de crêpes à La Régie de Quartier, 52-54 rue de Courtiras

Samedi 5 déc., de 16h à 22h, escalade, au gymnase des Grands Prés. Org. par les Grimpeurs du Vendômois

Samedi 5 déc., de 9h à 18h, vente d’objets aux Jardins d’Arcadie

Dimanche 6 déc., randonnée pédestre (8,5 ou 12 km). Départ de 8h30 à 10h, salle de quartier du Temple. Org. par Mieux vivre au sud de Vendôme

Dimanche 6 déc., de 14h à 18h, Téléthon en musique, spectacle choral au Minotaure avec Orange Blues

Liste non exhaustive