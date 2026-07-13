« Il me faut quelque chose qui soit aussi nourrissant que mon métier de relieuse », déclare d’emblée Sandrine Gangloff qui, dans son atelier de reliure, a consacré depuis ce printemps un espace pour y exposer ses collections de livres particuliers, ses choix littéraires qu’elle aime partager. En 1990, elle avait déjà l’idée de cette librairie, mais aucune formation n’était alors proposée pour le devenir. Avant la reliure, c’était déjà le livre…

Poètes russes ou traducteurs, elle a fait le choix de présenter des ouvrages bien distincts. « La poésie me nourrit, mais je sais que j’ai tout à apprendre. C’est en discutant, au-delà de mes goûts personnels, que je découvre des auteurs et des maisons d’édition particulières », poursuit la nouvelle libraire. Vous y découvrirez également des classiques, des ouvrages sur la culture noire, par exemple, ou des auteurs qui font l’actualité comme Marc Bloch, qui vient d’être panthéonisé. On y trouve aussi des éditions d’auteurs méconnus que Sandrine souhaite mettre en avant, avec des couvertures extraordinaires et uniques ; son métier de relieuse n’est jamais bien loin. « J’aime aussi beaucoup les nouvelles, ces petits livres que les touristes de passage à vélo sur le chemin de Saint-Jacques peuvent emporter facilement. »

Elle imagine même un système où l’acheteur viendrait redéposer son livre une fois lu afin que l’ouvrage reparte en livre d’occasion, même si Sandrine reconnaît que beaucoup de lecteurs aiment la matérialité d’un livre, ces alignements de tranches dans une bibliothèque. Plus de 500 ouvrages sont proposés à la vente, avec des maisons d’édition confidentielles comme Fata Morgana, l’un des rares éditeurs français connus mondialement, qui a la particularité d’associer un auteur à un artiste. L’amour des livres ne se commande pas : pousser la porte de la Petite Librairie-atelier de Trôo, c’est entrer dans cet univers.