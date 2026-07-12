Guinguette aux Grands Prés

L’été est propice à prolonger les soirées qui plus est au bord de l’eau, à danser et s’amuser entre amis et en famille. La Guinguette des Grands Prés à Vendôme en partenariat logistique avec la ville

est à nouveau de retour vendredi 24 et samedi 25 juillet tenue par le club service le Kiwanis.

En effet jusqu ’à minuit environ, on pourra venir se restaurer, boire avec

modération et danser au son de DJ Gg. Et comme ce club au grand

cœur ne fait jamais les choses à moitié dans les nombreuses

manifestations organisées tout au long de l’année, les bénéfices

de cette Guinguette seront reversés intégralement à Clémence, La petite sirène, polyhandicapée de naissance qui se soigne dans un institut spécialisé en Espagne.

Guinguette des Grands Prés à Vendôme (entre le Camping et le centre aquatique) Vendredi 24 juillet de 17h à minuit et samedi 25 juillet de 14h à minuit-organisée par le Kiwanis