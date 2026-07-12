Sorties et loisirs

Guinguette aux Grands Prés

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L’été est propice à prolonger les soirées qui plus est au bord de l’eau, à danser et s’amuser entre amis et en famille. La Guinguette des Grands Prés à Vendôme en partenariat logistique avec la ville
est à nouveau de retour vendredi 24 et samedi 25 juillet tenue par le club service le Kiwanis.
guinguette aux grands pres inlineEn effet jusqu ’à minuit environ, on pourra venir se restaurer, boire avec
modération et danser au son de DJ Gg. Et comme ce club au grand
cœur ne fait jamais les choses à moitié dans les nombreuses
manifestations organisées tout au long de l’année, les bénéfices
de cette Guinguette seront reversés intégralement à Clémence, La petite sirène, polyhandicapée de naissance qui se soigne dans un institut spécialisé en Espagne.

Guinguette des Grands Prés à Vendôme (entre le Camping et le centre aquatique) Vendredi 24 juillet de 17h à minuit et samedi 25 juillet de 14h à minuit-organisée par le Kiwanis
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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