Arts et culture

Epopée Intemporelle

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Epopée Intemporelle

epopee intemporelle inlineÉpique, la nouvelle création de la compagnie vendômoise ThéâtreBrut se jouera les 28 et 29 août dans le cadre de la Cour du Cloître, lieu propice pour ce spectacle. Cette pièce propose une forme hybride, à la croisée du théâtre et du cinéma par ses jeux de lumière et son atmosphère grandiose. Un roi naïf, qui cherche l’amour, manipulé par un conseiller avide de pouvoir et complotant dans l’ombre, une jeune paysanne sans défense et son père, héros à la gloire passée, aujourd’hui éleveur de chèvres… C’est par cette histoire volontairement caricaturale que La compagnie du ThéâtreBrut va éveiller notre esprit critique, choisir ce que l’on accepte de voir comme vrai ou faux, bien ou mal.

Epique – Pièce de théâtre dans la Cour du Cloître les 28 et 29 août 21h – Réservation : www.theatrebrut.fr – Tarif 8€/10€
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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9 juin 2026
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