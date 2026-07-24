Epopée Intemporelle

Épique, la nouvelle création de la compagnie vendômoise ThéâtreBrut se jouera les 28 et 29 août dans le cadre de la Cour du Cloître, lieu propice pour ce spectacle. Cette pièce propose une forme hybride, à la croisée du théâtre et du cinéma par ses jeux de lumière et son atmosphère grandiose. Un roi naïf, qui cherche l’amour, manipulé par un conseiller avide de pouvoir et complotant dans l’ombre, une jeune paysanne sans défense et son père, héros à la gloire passée, aujourd’hui éleveur de chèvres… C’est par cette histoire volontairement caricaturale que La compagnie du ThéâtreBrut va éveiller notre esprit critique, choisir ce que l’on accepte de voir comme vrai ou faux, bien ou mal.

Epique – Pièce de théâtre dans la Cour du Cloître les 28 et 29 août 21h – Réservation : Epique – Pièce de théâtre dans la Cour du Cloître les 28 et 29 août 21h – Réservation : www.theatrebrut.fr – Tarif 8€/10€