Don du sang urgent

Actuellement les réserves de sang sont faibles. Ces dernières ne sont pas totalement remontées depuis la première vague de chaleur de mai puis celle de juin sur toute la France.

En effet, cette chaleur menace la fréquentation des collectes et Maison du don. Pour autant, les besoins

des patients sont toujours autant présents et tout est organisé avec tout le nécessaire pour vous accueillir

et passer ce moment solidaire à l’ombre. Votre don est crucial, vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne, des dons sont organisés à Montoire, Vendôme, Savigny ou Marchenoir… Où que vous soyez, vous trouverez une collecte mobile ou une Maison du Don !

Rens. et prise de rdv : Rens. et prise de rdv : https://dondesang.efs.sante.fr