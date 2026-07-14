Santé et social

Don du sang urgent

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Don du sang urgent

don du sang urgent inlineActuellement les réserves de sang sont faibles. Ces dernières ne sont pas totalement remontées depuis la première vague de chaleur de mai puis celle de juin sur toute la France.
En effet, cette chaleur menace la fréquentation des collectes et Maison du don. Pour autant, les besoins
des patients sont toujours autant présents et tout est organisé avec tout le nécessaire pour vous accueillir
et passer ce moment solidaire à l’ombre. Votre don est crucial, vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne, des dons sont organisés à Montoire, Vendôme, Savigny ou Marchenoir… Où que vous soyez, vous trouverez une collecte mobile ou une Maison du Don !

Rens. et prise de rdv : https://dondesang.efs.sante.fr
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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