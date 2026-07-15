Arts et culture

L’oeil de Greenpeace donne ses archives au musée Niepce

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L’oeil de Greenpeace donne  ses archives au musée Niepce

Il a occupé une quinzaine d’années une ancienne ferme à La Prazerie, à Lunay, et photographié, en Loir-et-Cher, les atteintes du remembrement à la biodiversité comme les premières cultures bio ou le petit patrimoine des maisons de vigne. Pierre Gleizes, premier salarié français de Greeenpeace en 1980, vient de faire don de ses milliers d’archives au musée Nicéphore Niepce (précurseur de la photographie) à Chalon-sur-Saône.

l oeil de greenpeace donne ses archives au musee niepce inlineGlobe-trotteur infatigable de l’ONG sur des sujets tels le massacre des phoques en Alaska, la surpêche en Mauritanie, la chasse à la baleine, il est devenu célèbre grâce à son cliché d’un zodiac recevant des fûts radioactifs du Japon jetés en mer d’Irlande. «Ses photos nous ont fait avancer sur la question» témoignait le directeur de Greenpeace France en 2021.

Pierre a fait plusieurs campagnes sur le Rainbow Warrior que les services secrets français firent sauter le 10 juillet 1985 dans le port d’Auckland en Nouvelle Zélande, tuant l’un de ses amis photographes Fernando Pereira.

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Henri Boillot

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