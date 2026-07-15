Morée conjugue qualité de vie, nature, patrimoine et services pour offrir un cadre accueillant aux habitants comme aux visiteurs estivaux

Au cœur du Vendômois, Morée séduit par son dynamisme, ses commerces, ses loisirs, son patrimoine et les nombreuses activités proposées durant l’été.

Nichée au cœur de la vallée du Loir, Morée cultive un art de vivre où se conjuguent authenticité, convivialité et dynamisme. Véritable bourg-centre du nord du Vendômois, la commune dispose de nombreux commerces et services de proximité qui facilitent le quotidien tout en offrant aux visiteurs tout le nécessaire pour profiter pleinement de leur séjour.

Riche d’un patrimoine marqué par son histoire, Morée invite également à la découverte de son église, de ses ruelles, des bords du Loir et de ses espaces naturels qui séduisent promeneurs, cyclistes et amateurs de plein air. La commune constitue un point de départ privilégié pour explorer les richesses du territoire, entre villages de caractère et paysages préservés.

Les familles trouvent aussi à Morée un environnement particulièrement adapté aux enfants. Durant tout le mois de juillet, le centre de loisirs propose un programme varié d’activités, tandis que le City Park, accessible librement en juillet et août, permet aux jeunes de se retrouver autour de nombreuses pratiques sportives.

À ces nombreux atouts s’ajoutent le plan d’eau avec sa baignade surveillée, le camping, le labyrinthe de maïs et la friterie, autant d’équipements qui contribuent à faire de Morée une destination estivale attractive. Le temps d’une journée ou de vacances, chacun y trouve de quoi se ressourcer, se divertir et partager de bons moments en famille.