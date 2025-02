Manu Frigerio en exposition

La galerie Laurent Potier, à Vendôme, expose ce mois-ci et jusqu’à la fin mars, toute une série d’œuvres de l’artiste occitan Manu Frigerio.

Un peu comme un rayon de soleil cette nouvelle exposition nous met du baume au coeur au milieu de l’hiver. Même si le sujet joue beaucoup avec les ombres, ces masques nous transportent dans les arts sacrés à travers le monde et l’on devine à travers eux le soleil des îles ou d’Afrique. Dessins ou peintures réalisés à l’encre et brou de noix avec pour certaines œuvres des techniques mixtes sur toile, les masques représentés sont un lien entre les hommes et les forces de la nature. «Je peins des séries de masques stylisant les faciès. Je suis fasciné par les regards et les lignes de force qui se dégagent des visages» détaille Manu Figerio. Souvent les mots sont difficiles à trouver pour décrire les peintures mais l’art et particulièrement la peinture peuvent s’exprimer à travers les émotions qu’ils dégagent. «Mes influences visuelles proviennent des arts traditionnels dit premiers, je puise dans l’art rupestre, dans les mystères des pétroglyphes anciens ainsi que dans la peinture rituelle et les arts sacrés à travers le monde » conclut l’artiste qui s’inspire de la technique issue du tag et du graffiti.