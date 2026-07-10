Patrimoine

Découvrir le patrimoine  en s’amusant

A Vendôme, vile d’art et d’histoire, le patrimoine ne manque pas pour les curieuses et les curieux, ainsi que pour tous les publics. Chaque année, la ville avec la collaboration de l’Office de Tourisme de Territoires Vendômois propose des nouveautés pour renouveler, souvent par des jeux, les visites et ainsi sous un œil ludique découvrir les richesses du fief vendômois.

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Découvrir le patrimoine  en s’amusant

Découvrir le patrimoine  en s’amusantAinsi outre la promenade nocturne aux flambeaux, la visite de la Trinité et ses secrets ou l’enquête au château proposée en 2025, cette saison estivale s’ouvre à deux nouveautés  : « Vendôme incontournable », une balade en compagnie d’un guide conférencier pour découvrir ou redécouvrir les lieux emblématiques de Vendôme et une visite ludique la « Mission Balzac ». Cette dernière se fait en famille.

L’archiviste Gustave Astruc a laissé sa mallette avec de nombreux documents qu’il vous faudra remettre dans l’ordre. Des indices pour les plus petits et d’autres pour les plus grands pour que chacun s’amuse, chaque participant aura son livret suivant son âge et devra autour de la mairie, ancien collège des Oratoriens, rechercher ces indices et relever des défis. La durée de l’enquête ne dépassera pas 1h15. Ce jeu plaira aux touristes évidemment mais peut également plaire aux enfants du Vendômois, grands-parents ou parents pour découvrir Vendôme autrement, tout en s’amusant…

Rens. et inscriptions à l’Office de Tourisme de Vendôme ou sur le site : vendome-tourisme.fr

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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