Découvrir le patrimoine  en s’amusant

Ainsi outre la promenade nocturne aux flambeaux, la visite de la Trinité et ses secrets ou l’enquête au château proposée en 2025, cette saison estivale s’ouvre à deux nouveautés : « Vendôme incontournable », une balade en compagnie d’un guide conférencier pour découvrir ou redécouvrir les lieux emblématiques de Vendôme et une visite ludique la « Mission Balzac ». Cette dernière se fait en famille.

L’archiviste Gustave Astruc a laissé sa mallette avec de nombreux documents qu’il vous faudra remettre dans l’ordre. Des indices pour les plus petits et d’autres pour les plus grands pour que chacun s’amuse, chaque participant aura son livret suivant son âge et devra autour de la mairie, ancien collège des Oratoriens, rechercher ces indices et relever des défis. La durée de l’enquête ne dépassera pas 1h15. Ce jeu plaira aux touristes évidemment mais peut également plaire aux enfants du Vendômois, grands-parents ou parents pour découvrir Vendôme autrement, tout en s’amusant…