Au château de Meslay

Imaginez la vie quotidienne à travers le millier d’objets présentés tous issus du fonds du château. Des concerts, une exposition… et la saison finira par la 10e édition de la Journée Littéraire, le 13 septembre, avec des surprises bien sûr, et un plateau d’auteurs particulièrement riche : Laurence Cossé, Jean René van der Plaetsen, Paul Melun, Laurent Joffrin, Anne de Guigné, …

La visite guidée et libre du château de Meslay et de ses dépendances comprend de multiples curiosités avec entre autres :

du mobilier et des objets d’art de grande qualité,

plus d’un millier d’objets du quotidien,

des vidéos, fonds sonore, un film sur l’histoire du château,

un incroyable hologramme de l’ancien château-fort de Meslay et un rarissime gnomon (calendrier solaire) sur parquet

une bourse royale en cuir aux armes de France et de Navarre,

des orangers avec leur caisse d’origine

Programme des événements pour cette saison 2026

Samedi 25 juillet à 20h : concert dans le grand salon du château : Partez à la découverte du Grand Siècle avec des Airs espagnols (Ballet des Muses de Jean-Baptiste Lully). Léa Masson à la guitare baroque et le ténor Marco Angioloni explorent un répertoire mêlant influence française, italienne et espagnol dans l’univers féerique de la cour de Louis XIV

concert dans le grand salon du château : Partez à la découverte du Grand Siècle avec des Airs espagnols (Ballet des Muses de Jean-Baptiste Lully). Léa Masson à la guitare baroque et le ténor Marco Angioloni explorent un répertoire mêlant influence française, italienne et espagnol dans l’univers féerique de la cour de Louis XIV Dimanche 30 août à 16h à l’église de Meslay Concert de l’ensemble «La Rêveuse» : «De Londres à Edimbourg». Entre musique traditionnelle (écossaise, irlandaise), musique savante et élégance italienne des 17e et 18e siècle avec les compositeurs John Playford et James Oswald

à l’église de Meslay Concert de l’ensemble «La Rêveuse» : «De Londres à Edimbourg». Entre musique traditionnelle (écossaise, irlandaise), musique savante et élégance italienne des 17e et 18e siècle avec les compositeurs John Playford et James Oswald Dimanche 13 septembre de 11h à 18h : 10e édition du Salon Littéraire : journée de dédicaces avec 30 auteurs des plus grandes maisons d’édition françaises, lecture de textes , accompagnement musical, débats, remise du prix jeunesse

10e édition du Salon Littéraire : journée de dédicaces avec 30 auteurs des plus grandes maisons d’édition françaises, lecture de textes , accompagnement musical, débats, remise du prix jeunesse Samedi 19 et dimanche 20 septembre Journées Européennes du Patrimoine : démonstration par les entreprises (travaillant pour les Monuments Historiques et le château de Meslay), de leur savoir-faire, charpente, maçonnerie, couverture

démonstration par les entreprises (travaillant pour les Monuments Historiques et le château de Meslay), de leur savoir-faire, charpente, maçonnerie, couverture Une exposition de peintures (huile, acrylique) de Xavier Dordor

Donner à la collecte du château de Meslay (demeure-historique.org / château de Meslay), c’est :

sauver le château de Meslay, joyau du patrimoine du 18e siècle en grand danger !

soutenir un très important chantier réalisé par des entreprises locales et régionales sélectionnées pour leur grand savoir-faire…

permettre de poursuivre les activités touristiques du château…

Pour 50€ donnés, vous ne payez que 17€ (particulier) et 20€ (entreprise)