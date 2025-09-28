Économie et sociétéAssociations

Les Amis de ces arts

Cette association villauclergeoise qui a fêté ses trente-cinq ans d’existence intègre dans son appellation la diversité qu’elle entend promouvoir. Au fil des années, les activités ont évolué. Un temps organisée autour d’expositions et d’événements thématiques, l’association a orienté son action sur la mise en place d’offres régulières incitant à la pratique culturelle ou manuelle.

Pour ce faire, sous la houlette de sa présidente, Isabelle Maincion, la structure a fait appel aux savoir-faire locaux. Par exemple, pour les cours de cuisine, c’est l’ancien chef réputé du restaurant La Vallée, Marc Georget, qui partage ses trucs et astuces. Pour la couture, Julie Douard, professionnelle, explique pas à pas l’utilisation d’un patron ou la réalisation d’un élément choisi. Côté musique, instruments et solfège sont travaillés et une activité autour du chant et de la voix est en cours de construction.

Riche d’une petite centaine d’adhérents, Les Amis de ces arts a pris ses quartiers au sein de l’ancienne école maternelle, impasse des Myosotis, salle dans laquelle elle tiendra sa prochaine assemblée générale, vendredi 5 septembre à 18h45. L’adhésion annuelle pour la famille entière est de 15 € et la contribution aux activités est en fonction du nombre de participations.

Contact : amisdecesarts@gmail.com
