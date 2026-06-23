Village d’enfants  en projet

Action Enfance, fondation reconnue d’utilité publique, a remporté l’appel à projet lancé par le conseil départemental de la création de deux villages d’enfants pour le Loir-et-Cher, à Vineuil et à Naveil. Véritable hybridation, entre la famille d’accueil et la Maison d’Enfants à Caractère Sociale (MECS), le Village d’enfants prévu est un ensemble de cinq maisons d’environ 190m2 qui chacune accueillera 6 enfants de 0 à 18 ans avec 4 éducateurs familiaux par logement. Ces professionnels travailleront en binôme et partageront le quotidien des enfants du lever au coucher comme le ferait des parents. Ces enfants, souvent en danger de maltraitance, sont placés par décision du juge. Cependant les parents ont toujours l’autorité parentale et sont bien présents dans la vie de leurs enfants.

« Pour ce nouveau projet, je maintiens que c’est un cadeau qui nous est arrivé, enveloppé dans un joli papier avec un beau ruban grâce au département, au soutien de la CATV et à cette belle rencontre avec la fondation. Comme il y a 5 ans avec l’ouverture de la Classe bleue pour les enfants autistes en maternelle ou notre Institut Médico-Educatif, nous poursuivons nos actions vers l’enfance. Avec ce nouveau projet qui l’on devrait inaugurer début de l’année 2029, ce sont des enfants, souvent des fratries, qui vont s’intégrer dans notre commune et vivre avec nous » concluait la maire avant de laisser la parole aux habitants et leurs nombreuses questions vis-à-vis du projet.