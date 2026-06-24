Économie et société

Un partenaire pour les entrepreneurs

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Un partenaire pour les entrepreneurs

La BGE Terres de Loire qui couvre l’Eure-et-Loir, le Loiret et le Loir-et-Cher, avait réuni dans son point d’accueil vendômois ses membres, ses partenaires et des entrepreneurs suivis par l’association pour un bilan 2025 de ses nombreuses actions. «Dans un environnement économique et social exigeant, nous poursuivons avec détermination notre mission au service de l’entrepreneuriat» présentait Célie Troussard directrice générale de BGE Terres de Loire.

Ainsi, cette association offre un accompagnement personnalisé, adapté aux besoins des entrepreneurs en création mais également déjà en activité. « Nous sommes un organisme de formation et reconnu comme tel. Challenger l’entrepreneur dans ses décisions pour qu’il ait un regard externe. Nous l’accompagnons dans cette réflexion. Nos trois principes directeurs qui nous animent sont le conseil individuel, la formation collective et la mise en réseau. Et prendre la bonne décision dans un climat d’incertitude, c’est très compliqué. On propose de tester la future activité au sein d’un incubateur et pour couvrir tous les territoires, nous allons au contact des futurs porteurs de projet au travers de nos Bus jaunes de l’entrepreneuriat » concluait la directrice

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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