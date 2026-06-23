Regard posé en Vendômois

Découverte historique et ludique  de Vendôme avec le Rotary Club

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Découverte historique et ludique  de Vendôme avec le Rotary Club

Découverte historique et ludique  de Vendôme avec le Rotary ClubSaisissant l’occasion de la journée du patrimoine de Pays, samedi 27 juin, le Rotary-club de Vendôme invite les habitants de Vendôme et du Vendômois ainsi que les touristes à une découverte à l’aide d’un questionnaire dont les réponses permettront le cheminement dans le centre-ville de Vendôme. En bref, il s’agit d’un rallye pédestre, historique et ludique, à la découverte des lieux emblématiques du centre-ville de Vendôme dont certains ont connu une action du Rotary-Club. Un parcours sans difficultés de deux kilomètres environ au départ de la rue du Puits samedi 27 juin à 14h 30, avant la passerelle sur le Loir, à côté du Jacquet (prêt à partir vers Compostelle !)

Gratuit

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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