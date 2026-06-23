Découverte historique et ludique  de Vendôme avec le Rotary Club

Saisissant l’occasion de la journée du patrimoine de Pays, samedi 27 juin, le Rotary-club de Vendôme invite les habitants de Vendôme et du Vendômois ainsi que les touristes à une découverte à l’aide d’un questionnaire dont les réponses permettront le cheminement dans le centre-ville de Vendôme. En bref, il s’agit d’un rallye pédestre, historique et ludique, à la découverte des lieux emblématiques du centre-ville de Vendôme dont certains ont connu une action du Rotary-Club. Un parcours sans difficultés de deux kilomètres environ au départ de la rue du Puits samedi 27 juin à 14h 30, avant la passerelle sur le Loir, à côté du Jacquet (prêt à partir vers Compostelle !)

Gratuit