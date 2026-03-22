35e édition de Prokino sous le thème «Générations»

Du 6 au 10 avril, la Semaine de cinéma en langue allemande Prokino revient, comme chaque année, avec une sélection de films de qualité. Sous le thème «Générations», cette édition 2026 s’axe autour de films pour s’interroger sur le vivre ensemble, entre générations, passé et présent.

Depuis l’origine, en 1989, cette semaine s’organise en journée vers un public de collégiens et lycéens de classes en langue allemande, même si les séances sont ouvertes à tous, et le soir vers un public plus large. Faire découvrir le cinéma par le regard de cinéastes germanophones, avec des films récents et peu connus que l’association Prokino sélectionne avec soin tout au long de l’année. S’ajoutent également la disponibilité de ceux-ci et les coûts pour leurs droits, les copies accessibles ou non et souvent même le sous-titrage, qui n’est pas toujours présent sur les films choisis et qui peut se créer au dernier moment.

La particularité également de ce festival est la présence de réalisateurs, de comédiens aussi, qui, après la séance, expliquent leur travail et répondent aux questions du public. On attend deux invitées pour cette édition 2026 : la réalisatrice Sigrid Klausmann et la scénariste Katrin Milhahn, membre de l’Académie allemande du cinéma.

Programmation pour le soir uniquement ci-contre et plus détaillée sur Programmation pour le soir uniquement ci-contre et plus détaillée sur www.prokino.fr

18h

Lundi 6 avril : RIEFENSTAHL LENI RIEFENSTAHL, la lumière et les ombres. Andres Veiel

RIEFENSTAHL LENI RIEFENSTAHL, la lumière et les ombres. Andres Veiel Mardi 7 avril : 116’ DANCING HEARTBEATS Battements de cœur dansants Lisa Wagner

116’ DANCING HEARTBEATS Battements de cœur dansants Lisa Wagner Mercredi 8 avril: 92’ FÜHRER UND VERFÜHRER La fabrique du mensonge Joachim Lang

92’ FÜHRER UND VERFÜHRER La fabrique du mensonge Joachim Lang Jeudi 9 avril : 135’ DAS LEERE GRAB Empty grave Agnes-Lisa Wegner, Cece Mlay

135’ DAS LEERE GRAB Empty grave Agnes-Lisa Wegner, Cece Mlay Vendredi 10 avril : 97’ GIRLS DON’T CRY Sigrid Klausmann, Lina Luzyte 90’ En présence de la co-réalisatrice Sigrid Klausmann

20h30