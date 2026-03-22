35e édition de Prokino sous le thème «Générations»
Du 6 au 10 avril, la Semaine de cinéma en langue allemande Prokino revient, comme chaque année, avec une sélection de films de qualité. Sous le thème «Générations», cette édition 2026 s’axe autour de films pour s’interroger sur le vivre ensemble, entre générations, passé et présent.
Depuis l’origine, en 1989, cette semaine s’organise en journée vers un public de collégiens et lycéens de classes en langue allemande, même si les séances sont ouvertes à tous, et le soir vers un public plus large. Faire découvrir le cinéma par le regard de cinéastes germanophones, avec des films récents et peu connus que l’association Prokino sélectionne avec soin tout au long de l’année. S’ajoutent également la disponibilité de ceux-ci et les coûts pour leurs droits, les copies accessibles ou non et souvent même le sous-titrage, qui n’est pas toujours présent sur les films choisis et qui peut se créer au dernier moment.
La particularité également de ce festival est la présence de réalisateurs, de comédiens aussi, qui, après la séance, expliquent leur travail et répondent aux questions du public. On attend deux invitées pour cette édition 2026 : la réalisatrice Sigrid Klausmann et la scénariste Katrin Milhahn, membre de l’Académie allemande du cinéma.
18h
- Lundi 6 avril : RIEFENSTAHL LENI RIEFENSTAHL, la lumière et les ombres. Andres Veiel
- Mardi 7 avril : 116’ DANCING HEARTBEATS Battements de cœur dansants Lisa Wagner
- Mercredi 8 avril: 92’ FÜHRER UND VERFÜHRER La fabrique du mensonge Joachim Lang
- Jeudi 9 avril : 135’ DAS LEERE GRAB Empty grave Agnes-Lisa Wegner, Cece Mlay
- Vendredi 10 avril : 97’ GIRLS DON’T CRY Sigrid Klausmann, Lina Luzyte 90’ En présence de la co-réalisatrice Sigrid Klausmann
20h30
- Lundi 6 avril : SOIREE D’OUVERTURE DAS GEHEIME STOCKWERK L’étage secret… Bad Gastein Norbert Lechner 95’ En présence de la co-scénariste Katrin Milhahn
- Mardi 7 avril : IN LIEBE, EURE HILDE Berlin, été 42 Andreas Dresen 124’
- Mercredi 8 avril : SOIREE COMITE DE JUMELAGE BIS HIERHIN UND WIE WEITER ? Jusqu’ici et comment continuer Felix Maria Bühler 91’
- Jeudi 9 avril : SOIREE afrique DER VERMESSENE MENSCH L’homme mesuré Lars Kraume 116’
- Vendredi 10 avril : SOIREE de clôture HEAVEN CAN WAIT, WIR LEBEN JETZT Le ciel peut attendre, nous vivons maintenant Sven Halfar 103’