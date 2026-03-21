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Chasse aux oeufs pour petits et grands au château de Meslay

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fontainebleau

Dimanche 5 avril et lundi 6 avril, venez fêter Pâques au château de Meslay : chasse aux œufs pour petits et grands ! Avec des nouveautés à la clé et en particulier une chasse au trésor pour les grands et une chasse très spéciale à l’œuf d’or pour les plus malins !

À Meslay, la chasse aux œufs est devenue un passage traditionnel obligé du début de saison ! L’association culturelle des amis du château de Meslay renouvelle l’opération après le succès de ses trois premières éditions.
Petits et grands avez rendez-vous à Meslay le week-end de Pâques pour une grande chasse aux œufs dans les jardins et sur la terrasse du château de Meslay !

Les nouveautés cette année, en plus de la chasse aux œufs en chocolat :

  • une chasse à l’œuf d’or pour les plus malins pour retrouver un œuf en … or !
  • une nouvelle chasse au trésor pour les plus grands, cette fois-ci sur les traces de “l’héroïne de Meslay”, Anne-Louise Félicité de la Porte, qui à 18 ans, pendant la Révolution, a réussi à sauver ses parents de la guillotine.

Programme complet de l’événement :

  • chasse aux œufs en chocolat avec des départs à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
  • stands accessibles en continu : chasse au trésor, ateliers créatifs, stand photo avec déguisements, lectures de contes…
  • grand goûter à 16h

Venez tous vous amuser et profiter de ces moments magiques où tous, petits et grands, se retrouvent pour jouer. Chocolats à la clé !

Chasse aux œufs au château de Meslay. Dimanche 5 et lundi 6 avril / 14h- 18h. Tarifs : adulte 6 € – enfant 4€. Infos / billetterie : www.chateaudemeslay.com
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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