Chasse aux oeufs pour petits et grands au château de Meslay

Dimanche 5 avril et lundi 6 avril, venez fêter Pâques au château de Meslay : chasse aux œufs pour petits et grands ! Avec des nouveautés à la clé et en particulier une chasse au trésor pour les grands et une chasse très spéciale à l’œuf d’or pour les plus malins !

À Meslay, la chasse aux œufs est devenue un passage traditionnel obligé du début de saison ! L’association culturelle des amis du château de Meslay renouvelle l’opération après le succès de ses trois premières éditions.

Petits et grands avez rendez-vous à Meslay le week-end de Pâques pour une grande chasse aux œufs dans les jardins et sur la terrasse du château de Meslay !

Les nouveautés cette année, en plus de la chasse aux œufs en chocolat :

une chasse à l’œuf d’or pour les plus malins pour retrouver un œuf en … or !

une nouvelle chasse au trésor pour les plus grands, cette fois-ci sur les traces de “l’héroïne de Meslay”, Anne-Louise Félicité de la Porte, qui à 18 ans, pendant la Révolution, a réussi à sauver ses parents de la guillotine.

Programme complet de l’événement :

chasse aux œufs en chocolat avec des départs à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30

stands accessibles en continu : chasse au trésor, ateliers créatifs, stand photo avec déguisements, lectures de contes…

grand goûter à 16h

Venez tous vous amuser et profiter de ces moments magiques où tous, petits et grands, se retrouvent pour jouer. Chocolats à la clé !